News Brevi – 05.10.2021

SWISS: NOVITA’ NEL SITO E NUOVA BOOKING PLATFORM – Ai clienti di Swiss International Air Lines (SWISS) che visitano il sito web della compagnia (swiss.com) viene ora presentata a colpo d’occhio l’intera gamma di servizi forniti dai membri di Lufthansa Group Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e SWISS, insieme a un processo di prenotazione semplificato. Le nuove funzionalità del sito Web si estendono anche ad altre funzioni: i visitatori di swiss.com possono ora prenotare il proprio posto, prenotare bagagli extra o effettuare una riprenotazione per qualsiasi volo di qualsiasi compagnia aerea del Gruppo. I servizi sono inoltre forniti con una nuova opzione di pagamento “Sofort” (trasferimento istantaneo), che viene offerta insieme alla struttura di pagamento con carta di credito esistente. “Passando alla nostra nuova piattaforma di prenotazione, non stiamo solo sfruttando le sinergie di cui godiamo con le nostre compagnie aeree sorelle di Lufthansa Group”, spiega Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Stiamo anche, e soprattutto, fornendo ai visitatori del nostro sito web un’esperienza utente uniforme e coerente. La nostra nuova piattaforma ci consentirà inoltre di lanciare nuovi prodotti e servizi più rapidamente e fornire un valore aggiunto sostanzialmente maggiore ai nostri clienti”. Oltre alla nuova piattaforma di prenotazione, i visitatori di swiss.com possono usufruire di una funzione di ricerca ampliata e perfezionata. La nuova funzione di ricerca fornisce al cliente una panoramica stimolante di tutte le destinazioni disponibili e presenta le offerte al miglior prezzo a colpo d’occhio in base ai filtri che applicano, come il periodo di viaggio previsto, la regione e il tipo di attività desiderate. Le nuove funzionalità del sito web sono attualmente disponibili solo sulla versione desktop di swiss.com, ma sono già in corso piani per estendere la nuova piattaforma di prenotazione all’app mobile SWISS.

EMIRATES: TARIFFE SPECIALI PER DESTINAZIONI NELL’OCEANO INDIANO – Emirates ha lanciato una offerta per i viaggiatori che pianificano un viaggio alle Seychelles, alle Maldive e alle Mauritius. Tutti i clienti Emirates possono usufruire di tariffe speciali verso le isole dell’Oceano Indiano per prenotazioni per di più di 2 persone. I passeggeri Emirates possono usufruire della promozione prenotando il loro volo su emirates.com dal 31 ottobre al 16 ottobre 2021 in Economy Class e Business Class fino al 30 giugno 2022. L’offerta è disponibile anche tramite le agenzie di viaggio partecipanti. Inoltre, Emirates aumenta la flessibilità a bordo con un’offerta unica per la selezione dei posti regolari. I clienti di Emirates potranno inoltre usufruire della selezione regolare dei posti a un prezzo speciale di 1 euro per posto mentre prenotano i loro voli in Economy Class per le Isole dell’Oceano Indiano su emirates.com. Sia che si preferisca il posto vicino al finestrino per le viste migliori o il posto in corridoio per il massimo comfort, questa offerta garantisce ai viaggiatori di trascorrere il loro tempo su un aereo Emirates esattamente come desiderano. Questa offerta, per un massimo di quattro passeggeri, è disponibile esclusivamente su emirates.com e deve essere prenotata prima del completamento della prenotazione dei voli Emirates su emirates.com e fino a 4 giorni prima del primo volo di andata. L’offerta è valida per le tariffe Economy Special e Saver dall’Europa alle Seychelles, Maldive e Mauritius. Attualmente Emirates offre 21 voli settimanali per le Maldive con Boeing 777-300ER, voli quotidiani verso le Seychelles con Boeing 777-300ER, voli giornalieri a Mauritius con Airbus A380. Le tariffe sono valide a persona. Si applicano la stagionalità / le limitazioni di data. Acquisto anticipato di 7 giorni.

ETIHAD AIRWAYS SI PREPARA PER L’EY20 SUSTAINABLE FLIGHT – Etihad Airways invita i viaggiatori a prenotare il suo EY20 Sustainable Flight in partenza il 23 ottobre da Londra Heathrow ad Abu Dhabi, per celebrare l’ultimo anniversario del programma Etihad Greenliner. Il programma Etihad Greenliner, che ha ormai due anni dalla sua istituzione nel 2019, utilizza la flotta di Boeing 787 di Etihad come banco di prova per miglioramenti della sostenibilità, in collaborazione con organizzazioni del settore dell’aviazione. Nell’ottobre 2019 Etihad e Boeing hanno firmato un accordo storico, impegnandosi a lavorare in modo collaborativo su soluzioni per l’aviazione sostenibile sia nel campo della ricerca e sviluppo che nei voli commerciali regolari. Dal 2019 le due società hanno collaborato in aree che includono prodotti di bordo, gestione dello spazio aereo, strumenti di volo, carburante sostenibile e hanno persino portato l’esperienza della NASA per esaminare i livelli di rumore creati dagli aerei come parte del programma ecoDemonstrator di Boeing. Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Da quando Etihad e Boeing hanno firmato l’accordo Greenliner, le due società si sono concentrate sulla fornitura di soluzioni di sostenibilità per l’industria aeronautica, nonostante la pandemia globale. Il Sustainable Flight del 23 ottobre sarà una celebrazione di tutto ciò che è stato realizzato negli ultimi due anni e un grande volo per gli ospiti di Etihad che potranno vedere come sarà il futuro dei viaggi aerei commerciali. Il fatto che la sostenibilità sia rimasta all’ordine del giorno durante la pandemia testimonia quanto sia importante l’argomento per Etihad: le sfide della sostenibilità affrontate a livello globale saranno ancora presenti quando il COVID-19 non sarà più un problema”. Con due anni di test di ecoFlights come parte del programma Greenliner, Etihad sta operando questo speciale volo celebrativo per riunire il meglio degli ultimi due anni in un unico volo. Il volo di ottobre da Heathrow sarà operato con il velivolo Greenliner di Etihad, con una livrea creata appositamente per riconoscere il programma Greenliner e il suo invito all’azione per l’industria aeronautica. Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group: “Il volo sostenibile sarà il nostro ultimo ecoFlight di molti già completati sul nostro 787 Dreamliner, ma l’ambizione e l’intento di questo volo lo distingue da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto in precedenza. Non è un eufemismo dire che questo sarà il nostro volo più sostenibile fino ad oggi, oltre a uno sguardo accurato su come sarà il futuro del volo. Questo volo metterà in pratica tutte le nostre conoscenze negli ultimi due anni attraverso il programma Etihad Greenliner”.

ANA OTTIENE LO IATA DIVERSITY & INCLUSION TEAM AWARD – All Nippon Airways (ANA) è stata insignita del Diversity & Inclusion Team Award IATA per i suoi sforzi nel promuovere l’uguaglianza di genere tra il suo personale. Secondo IATA, il Diversity & Inclusion Team Award riconosce le compagnie aeree che hanno visto cambiamenti misurabili nella diversità e nell’inclusione come risultato degli sforzi per aumentare le opportunità per le donne. Diversità e inclusione (D&I) sono state a lungo priorità di ANA e nel 2020 la compagnia aerea ha istituito un dipartimento dedicato per guidare i suoi sforzi D&I. La task force è composta da dipendenti di diversa estrazione ed esperienza all’interno del Gruppo ANA, consentendo ai membri di elaborare soluzioni creative e idee uniche per promuovere la diversità. In qualità di prima compagnia aerea giapponese ad aderire alla campagna 25by2025 di IATA, ANA ha fissato obiettivi di diversità ambiziosi per aumentare la percentuale di funzionari e manager donne al 30% il prima possibile nel 2020. Tutti i partecipanti a questa campagna a livello di settore si impegnano ad aumentare la rappresentanza delle dipendenti donne sia nelle posizioni senior che nelle aree in cui le donne sono sottorappresentate all’interno delle loro compagnie aeree. ANA si impegna ad aderire alle 25by2025 guidelines, che richiedono alle compagnie aeree di riferire annualmente sulle metriche chiave della diversità, aumentare le nomine femminili per i ruoli di governance IATA a un minimo del 25% entro il 2025 e lavorare con IATA per garantire che almeno il 25% delle i ruoli all’interno dell’organizzazione sono ricoperti da donne entro il 2025. “ANA ha introdotto in modo proattivo una serie di programmi progettati per aiutare le donne a prosperare nella nostra organizzazione dal 2014. Una di queste iniziative consente ai dipendenti di selezionare i propri orari e giorni di lavoro, aggiungendo flessibilità che apre nuove opportunità per le donne”, ha affermato Jun Taneie, Executive Vice President and Director of Diversity & Inclusion Promotion. “Inoltre, ANA ha lavorato per presentare ai nostri assistenti di volo programmi di formazione e tutoraggio che consentano loro di passare a ruoli in altre unità aziendali del Gruppo ANA. Di conseguenza, il numero di dirigenti donne di ANA è aumentato significativamente negli ultimi anni”.

DELTA PROSEGUE IL SUO SUPPORTO A BCRF – Ogni ottobre, Delta raccoglie fondi per sostenere progetti di ricerca attraverso la Breast Cancer Research Foundation. Dall’inizio della partnership nel 2005, Delta ha raccolto oltre 20 milioni di dollari e finanziato 80 progetti di ricerca. I clienti possono donare tramite contanti o gift cards in un sacchetto fornito dal personale di cabina, che verrà successivamente ritirato dagli assistenti di volo che indossano i guanti. Per massimizzare il potenziale di raccolta fondi, Delta accetta contanti (incluse la maggior parte delle principali valute estere) e gift cards a bordo. Inoltre, durante il mese di ottobre, il 20% dei proventi di tutte le vendite di bordo andrà alla Breast Cancer Research Foundation per sostenere i ricercatori. Disponibile tutto l’anno, i clienti e i dipendenti possono donare per le iniziative di raccolta fondi BCRF di quest’anno su delta.com e tramite SkyWish, il braccio di beneficenza del programma SkyMiles di Delta, che consente ai membri SkyMiles di donare miglia a organizzazioni di beneficenza in tutto il mondo. Anche quest’anno la Pink Boutique è virtuale. I clienti possono acquistare merce in co-branding Delta – BCRF scontata, inclusa una mascherina BCRF/Delta, attraverso il negozio online. I proventi degli acquisti nel negozio Pink Boutique vanno direttamente a beneficio di BCRF. Inoltre, i dipendenti Delta possono creare il proprio URL di raccolta fondi BCRF da condividere sui social media, affinché amici e familiari possano donare a BCRF. Questo è il sedicesimo anno di Delta che sostiene BCRF, un’organizzazione no profit impegnata nella prevenzione e nella cura del cancro al seno. Fondata nel 1993 da Evelyn H. Lauder, la Breast Cancer Research Foundation è il più grande finanziatore privato della ricerca sul cancro al seno nel mondo. Investe in un’ampia gamma di ricerche, spingendo verso le soluzioni di cui abbiamo urgente bisogno.

NUOVO DISTRIBUTION AGREEMENT TRA EMIRATES E SABRE – Emirates e Sabre Corporation, la principale società di software e tecnologia che alimenta l’industria dei viaggi globale, hanno firmato un nuovo multi-year, worldwide distribution agreement. Il nuovo accordo fornirà agli acquirenti di viaggi e alle agenzie di Sabre Connected l’accesso ai contenuti di Emirates, attraverso il global distribution system (GDS) di Sabre, con effetto immediato. Oltre a ciò, Emirates creerà e distribuirà offerte NDC attraverso Sabre GDS. “Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo di distribuzione con Sabre”, ha affermato Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates. “Il nuovo contratto ci aiuterà a soddisfare le esigenze dei nostri partner delle agenzie. Fornire alle agenzie flessibilità, scelta ed efficienza le aiuterà a prosperare nel clima attuale e a guidare le entrate e la crescita”. “Siamo lieti di ristabilire la nostra partnership di lunga data con Emirates”, ha affermato Roshan Mendis, Chief Commercial Officer, Sabre Travel Solutions. “L’accordo dimostra il nostro impegno nella creazione di un modello di distribuzione sostenibile che avvantaggia tutti i componenti della travel value chain. Frutto di discussioni ponderate tra entrambe le parti, il nostro nuovo accordo fornirà a Emirates e agli acquirenti di viaggi un valore immenso, rimuovendo la complessità nel processo di acquisto, che è fondamentale per la ripresa del settore”. Oltre al nuovo accordo, Sabre continuerà a collaborare con Emirates su capacità avanzate di vendita al dettaglio, dati e analisi attraverso una serie delle sue soluzioni leader del settore in aree come network planning, revenue optimization and market intelligence.

BRUSSELS AIRLINES PARTNER DELLA ROYAL BELGIAN FOOTBALL ASSOCIATION – Brussels Airlines e la Royal Belgian Football Association (RFBA) hanno rinnovato la loro partnership, confermando che Brussels Airlines sarà la compagnia aerea ufficiale sia dei Belgian Red Devils che delle Red Flames per i prossimi tre anni, con partenza dall’Aeroporto di Bruxelles. Brussels Airlines e l’Aeroporto di Bruxelles faranno del loro meglio per garantire un trasporto comodo ed efficiente alle partite e ai tornei internazionali di entrambe le squadre. I momenti clou saranno i Mondiali in Qatar per i Red Devils e gli Europei in Inghilterra per i Red Flames. Brussels Airlines era già la compagnia aerea ufficiale dei Red Devils belgi dal 2014, ed è orgogliosa di chiamarsi ora anche la compagnia ufficiale della squadra femminile, le Red Flames. “Siamo estremamente felici che l’RFBA estenda la sua partnership con Brussels Airlines riconferma la sua fiducia in noi come compagnia aerea ufficiale. In qualità di orgoglioso ambasciatore per il Belgio, Brussels Airlines ha accolto a bordo le squadre nazionali di calcio da diversi anni, così come molti altri atleti belgi. Sappiamo quanto sia importante per gli atleti viaggiare comodamente e siamo orgogliosi che i Red Devils e le Red Flames belgi scelgano il comfort di Brussels Airlines per volare ai loro tornei più importanti”, afferma Peter Gerber, CEO di Brussels Airlines. “Siamo orgogliosi di accogliere nuovamente le nostre squadre di calcio nazionali all’Aeroporto di Bruxelles e di supportarle nei loro successi sportivi in tutto il mondo. Come aeroporto belga, situato nel cuore dell’Europa, crediamo che sia importante mettere i nostri atleti belgi sotto i riflettori e accoglierli nel miglior modo possibile. Insieme a Brussels Airlines, faremo del nostro meglio per rendere i loro numerosi viaggi il più confortevoli e fluidi possibile”, afferma Arnaud Feist, CEO Brussels Airport.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A SETTEMBRE 2021– Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di settembre. A settembre Ryanair Group ha trasportato 10,6 milioni di passeggeri (settembre 2020: 5,2 milioni), con un load factor dell’81% (71% a settembre 2020). A luglio Ryanair Group aveva trasportato 9,3 milioni di passeggeri con un load factor dell’80%, ad agosto 11,1 milioni di passeggeri con un load factor dell’82%. Ryanair ha operato oltre 69.500 voli a settembre.