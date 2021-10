oneworld aspira a raggiungere il 10% sustainable aviation fuel target entro il 2030

L’alleanza oneworld® aspira all’obiettivo collettivo di utilizzare sustainable aviation fuel (SAF) per il 10% dei volumi di fuel combinati entro il 2030, rafforzando l’impegno dell’alleanza per la sostenibilità ambientale.

“L’espansione dell’uso di SAF è determinante nel percorso dell’alleanza verso net carbon emissions entro il 2050, un impegno assunto nel settembre 2020 da oneworld, la prima alleanza globale di compagnie aeree a impegnarsi per un obiettivo comune di carbon neutrality. Il sostegno dei responsabili delle politiche e delle parti interessate sarà fondamentale nell’aspirazione di oneworld di raggiungere il 10% di utilizzo di SAF per i volumi aggregati di carburante delle compagnie aeree associate entro il 2030. Investimenti mirati, regolamenti, sovvenzioni finanziarie e meccanismi di sostegno del governo sono tra gli elementi abilitanti che faciliteranno la transizione del settore al SAF.

oneworld e le sue compagnie aeree associate sono pronte a lavorare con i partner e le parti interessate per raggiungere l’obiettivo, attraverso l’implementazione di SAF disponibile su scala commerciale, conveniente e certificato secondo gli schemi riconosciuti dall’ICAO e dalle autorità competenti. Il 22 settembre oneworld ha segnalato il suo impegno nei confronti del SAF attraverso il sostegno al World Economic Forum Clean Skies for Tomorrow Coalition’s 10% SAF by 2030 ambition statement”, afferma oneworld.

L’alleanza e le sue compagnie aeree associate sono profondamente impegnate a svolgere un ruolo attivo nella promozione della sostenibilità ambientale, attraverso l’Environment and Sustainability Board di oneworld presieduto dall’Head of Sustainability di IAG, Jonathon Counsell, e con la rappresentanza di tutte le compagnie aeree associate. Nell’agosto 2021, oneworld ha presentato la sua tabella di marcia iniziale per il carbonio, tracciando il percorso dell’alleanza verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Più recentemente, l’alleanza ha assegnato borse di studio alle compagnie aeree associate Japan Airlines e S7 Airlines per IATA sustainability training, sostenendo i loro sforzi nella registrazione allo IATA Valutazione Ambientale (IEnvA).

Akbar Al Baker, oneworld Governing Board Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “oneworld è fortemente impegnata a svolgere un ruolo di primo piano nel miglioramento della sostenibilità ambientale e l’obiettivo SAF del 10% che abbiamo presentato oggi ribadisce ulteriormente tale impegno. La collaborazione nel settore è fondamentale per il progresso verso questo importante obiettivo e invitiamo le parti interessate a supportare attivamente l’implementazione delle tecnologie SAF”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “La sostenibilità ambientale è una priorità fondamentale per noi come alleanza. Nonostante le sfide che attualmente affrontiamo come industria, le nostre compagnie aeree associate sono profondamente impegnate ad agire per ridurre le emissioni. Questo è un ruolo collettivo che possiamo svolgere come industria e speriamo che i nostri sforzi continuino a dare slancio al viaggio verso la decarbonizzazione dell’aviazione”.

(Ufficio Stampa oneworld)