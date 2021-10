ATR: Air Calédonie firma una GMA Extension

ATR e Air Calédonie annunciano un’estensione di cinque anni del loro Global Maintenance Agreement (GMA). Il contratto riguarderà Pool and Repair for Line Replaceable Units per i quattro velivoli ATR 72-600 della compagnia aerea. Questa estensione vedrà anche l’aggiunta al contratto di ulteriori Line Replaceable Units P/N e Propeller Services. Air Calédonie utilizza i suoi aeromobili ATR per fornire connettività essenziale in tutta la rete nazionale di arcipelaghi della Nuova Caledonia, aiutando i passeggeri ad accedere a opportunità economiche ed educative, oltre a supportare la fornitura di assistenza sanitaria. Attraverso il GMA, ATR ha contribuito a ridurre i costi di manutenzione degli operatori e ad aumentare le loro operazioni.

Eric Broutte, Technical Director of Air Calédonie, ha commentato: “L’ottimizzazione dei costi di manutenzione è sempre importante per una compagnia aerea regionale, ma in questi tempi incerti è fondamentale avere un supporto su cui poter contare. L’impegno e l’investimento di ATR nel supporto e nei servizi forniti fa davvero la differenza per le compagnie aeree. L’estensione del nostro rapporto con ATR significa anche che continueremo a beneficiare della loro ineguagliabile competenza ed esperienza con l’aeromobile. Siamo felici di firmare per altri cinque anni”.

David Brigante, SVP Customer Support and Services, ha osservato: “Questo contratto rappresenta un altro passo nel nostro viaggio condiviso con Air Calédonie, che risale a circa 35 anni fa, fino alla consegna del primo ATR 42 della compagnia. Un aereo è prezioso solo quando è in volo, ecco perché è fondamentale fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti. La decisione di Air Calédonie di estendere e migliorare il proprio contratto dimostra la qualità del supporto che stiamo fornendo. Soddisfare le esigenze di una compagnia aerea che fornisce connettività essenziale in una geografia così diversificata come la Nuova Caledonia è un vero motivo di orgoglio per ATR e dimostra davvero il valore del nostro GMA”.

