British Airways: ritornano le operazioni con l’A380

British Airways è pronta a dare il bentornato all’A380 a novembre e ad operare il suo più grande schedule da marzo 2020, con servizi aggiuntivi per le città di tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

L’A380 di British Airways opererà inizialmente verso una serie di destinazioni a corto raggio per consentire la familiarizzazione dell’equipaggio a novembre, seguito a breve da Miami e Los Angeles negli Stati Uniti, oltre a Dubai a dicembre.

La notizia che l’A380 della compagnia aerea sta rientrando nella flotta segue l’annuncio che i britannici vaccinati potranno viaggiare negli Stati Uniti da novembre. La compagnia aerea volerà verso 23 aeroporti statunitensi questo inverno, con un massimo di 246 voli a settimana, più di qualsiasi altro vettore transatlantico.

Attraverso la sua rete statunitense, British Airways aumenterà il numero di voli che opera con servizi verso destinazioni tra cui New York, che inizialmente aumenterà a cinque al giorno, seguiti da otto a dicembre. La compagnia aerea opererà anche doppi servizi giornalieri per Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Washington, Dallas, Miami e Toronto, nonché servizi giornalieri per Philadelphia, Phoenix, Seattle, Atlanta, Denver, Houston e Vancouver.

Oltre agli aumenti di frequenza, a ottobre e novembre British Airways riavvierà i servizi per Austin, Orlando, Tampa, San Diego, Las Vegas e Baltimora. A dicembre la compagnia aerea comincerà anche a volare su Nashville e New Orleans, che si sono rivelate entrambe un successo tra i clienti quando sono state lanciate per la prima volta.

Più vicino a casa, British Airways ha aumentato i voli verso una serie di destinazioni a corto raggio aggiungendo 13.000 posti in più verso luoghi di vacanza gettonati questo ottobre. Le destinazioni per il tempo libero Marrakech e Dalaman appariranno di nuovo in tempo per il semestre di ottobre e verranno lanciati anche nuovi servizi per Antalya. In vista dell’inverno, British Airways riavvierà una serie di destinazioni sciistiche tra cui Innsbruck, Grenoble e Salisburgo a partire da dicembre.

British Airways sta estendendo il suo programma caraibico con 12 servizi a settimana per Barbados e nove ciascuno per Antigua e St Lucia, che saranno divisi tra gli aeroporti di Heathrow e Gatwick. Anche i voli per famose destinazioni dell’Oceano Indiano, Maldive e Mauritius, aumenteranno a dieci e sei a settimana durante il periodo natalizio.

Neil Chernoff, Director of Network and Alliances, British Airways, ha dichiarato: “Questo è un momento entusiasmante per British Airways e per i nostri clienti poiché vediamo la riapertura dei confini. Con le benvenute notizie dagli Stati Uniti, stiamo aumentando drasticamente i voli e portando a casa alcuni dei nostri A380 per offrire ai nostri clienti quante più opzioni possibili. Altrove nella nostra rete stiamo anche aggiungendo servizi aggiuntivi a destinazioni in tutto il mondo, per garantire che i nostri clienti possano trarre vantaggio da una vacanza tanto necessaria”.

Altrove, attraverso la sua rete a corto raggio, British Airways aumenterà i voli tutto l’anno verso le principali città europee con 48 voli settimanali per Amsterdam, 33 per Ginevra, 35 per Dublino, 28 per Milano e 21 per Berlino, Parigi e Roma.

La sussidiaria di British Airways BA City Flyer dovrebbe operare un programma di 43 voli settimanali per Edimburgo, 33 per Dublino, 25 per Glasgow, 18 per Belfast, 16 per Amsterdam, 15 per Rotterdam, 15 per Berlino, 12 per Francoforte, 12 a Dusseldorf e 11 a Zurigo. La compagnia aerea è inoltre pronta a lanciare una nuova rotta da Belfast a Birmingham, così come la nuova destinazione sciistica di Salisburgo, da London City e Southampton.

In concomitanza con l’aumento dei servizi, anche le lounge della compagnia aerea stanno accogliendo i clienti. A settembre i clienti sono stati invitati a godersi la Concorde Room di British Airways a Londra e New York. Le lounge di Chicago, Washington, San Francisco e Houston dovrebbero aprire questa settimana.

I clienti che utilizzano lounge esclusive possono beneficiare di nuovi sviluppi, come l’introduzione di “Your Menu”, una nuova iniziativa sviluppata negli ultimi mesi per consentire ai clienti di ordinare cibi e bevande direttamente al proprio posto semplicemente scansionando un codice QR sul proprio dispositivo mobile.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: Nick Morrish/British Airways)