IATA: sei nuove compagnie implementano IATA Travel Pass

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Etihad Airways, Jazeera Airways, Jetstar, Qantas, Qatar Airways e Royal Jordanian implementeranno IATA Travel Pass gradualmente attraverso le reti delle compagnie. Queste cinque compagnie aeree si uniscono a Emirates Airline come pionieri nell’implementazione di IATA Travel Pass.

L’annuncio, fatto a margine del 77th IATA Annual General Meeting a Boston, segue undici mesi di test approfonditi da parte di 76 compagnie aeree.

“Dopo mesi di test, IATA Travel Pass sta entrando nella fase operativa. L’app si è dimostrata uno strumento efficace per gestire il complesso delle credenziali sanitarie di viaggio richieste dai governi. Ed è un grande voto di fiducia che alcune delle compagnie aeree più conosciute al mondo lo renderanno disponibile ai propri clienti nei prossimi mesi”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

L’app offre ai viaggiatori un modo sicuro e protetto per verificare i requisiti per il loro viaggio, ricevere i risultati dei test e scansionare i certificati di vaccinazione, verificare che soddisfino i requisiti di destinazione e di transito e condividerli senza sforzo con i funzionari sanitari e le compagnie aeree prima della partenza. Ciò eviterà code e congestione per i controlli dei documenti, a vantaggio di viaggiatori, compagnie aeree, aeroporti e governi.

IATA Travel Pass è un’app mobile in grado di ricevere e verificare una serie di risultati dei test COVID-19 e certificati di vaccinazione digitali. Attualmente i certificati di vaccinazione di 52 paesi (che rappresentano la fonte del 56% dei viaggi aerei globali) possono essere gestiti utilizzando l’app. Questo aumenterà a 74 paesi, che rappresentano l’85% del traffico globale, entro la fine di novembre.

Si prevede che IATA Travel Pass svolgerà un ruolo chiave nella ripresa del settore dell’aviazione dall’impatto del COVID-19. Una soluzione digitalizzata per gestire le pratiche burocratiche delle credenziali sanitarie di viaggio COVID-19 supporterà il ritorno al viaggio alla riapertura delle frontiere. Con molti governi che si affidano alle compagnie aeree per il controllo dei documenti COVID-19, questo sarà fondamentale per evitare code e congestione al check-in man mano che i viaggi aumentano.

L’International Air Transport Association (IATA) ha inoltre riferito che un sondaggio commissionato da IATA su 4.700 intervistati in 11 mercati a settembre ha dimostrato che la libertà di viaggiare dovrebbe essere ripristinata.

Il 67% degli intervistati ritiene che la maggior parte dei confini nazionali dovrebbe essere aperta ora, con un aumento di 12 punti percentuali rispetto al sondaggio di giugno 2021. Il 64% degli intervistati ritiene che le chiusure delle frontiere non siano necessarie e non siano state efficaci nel contenere il virus (+11 punti percentuali rispetto a giugno 2021). Il 73% ha risposto che la loro qualità della vita sta soffrendo a causa delle restrizioni di viaggio per il COVID-19 (in aumento di 6 punti percentuali rispetto a giugno 2021).

“Le persone sono sempre più frustrate dalle restrizioni di viaggio per il COVID-19 e ancora di più hanno visto la loro qualità della vita soffrire di conseguenza. Non vedono la necessità di restrizioni di viaggio per controllare il virus. E hanno perso troppi momenti familiari, opportunità di sviluppo personale e priorità aziendali. In breve, gli manca la libertà di volare e la vogliono restaurata. Il messaggio che stanno inviando ai governi è: il COVID-19 non scomparirà, quindi dobbiamo stabilire un modo per gestirne i rischi vivendo e viaggiando normalmente”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Il più grande deterrente per i viaggi aerei continuano ad essere le misure di quarantena. L’84% degli intervistati ha indicato che non viaggerà se esiste la possibilità di quarantena a destinazione.

Mentre l’85% è disposto a essere testato se necessario nel processo di viaggio, rimangono diversi problemi: il 75% degli intervistati ha indicato che il costo dei test è un ostacolo significativo al viaggio, l’80% crede che i governi dovrebbero sostenere il costo dei test, il 77% vede l’inconveniente del test come un ostacolo al viaggio.

Tra coloro che hanno viaggiato dal giugno 2020, l’86% si è sentito al sicuro a bordo del volo a causa delle misure COVID-19, l’87% ritiene che le misure di protezione siano ben implementate, l’88% ritiene che il personale delle compagnie aeree stia facendo un buon lavoro nell’applicazione delle regole COVID-19. C’è anche un forte sostegno per indossare maschere, con l’87% degli intervistati che concorda sul fatto che così facendo si preverrà la diffusione di COVID-19.

Con più mercati che iniziano ad aprirsi ai viaggi, un’area che deve essere affrontata sono le regole e i requisiti di viaggio relativi al COVID. Il 73% di chi ha viaggiato da giugno 2020 ha trovato difficile capire quali regole si applicano per un viaggio (dal 70% di giugno), il 73% ha ritenuto che le pratiche burocratiche COVID-19 fossero difficili da organizzare (rispetto al 70% di giugno).

“Le persone vogliono viaggiare. L’86% prevede di viaggiare entro sei mesi dalla fine della crisi. Con COVID-19 che diventa endemico, i vaccini che sono ampiamente disponibili e le terapie che migliorano rapidamente, ci stiamo rapidamente avvicinando a quel momento. Le persone ci dicono anche che sono sicure di viaggiare. Ma quello che ci dice chi ha viaggiato è che le regole sono troppo complesse e le scartoffie troppo onerose. Per garantire la ripresa, i governi devono semplificare i processi, ripristinare la libertà di viaggio e adottare soluzioni digitali per emettere e gestire le credenziali sanitarie di viaggio”, ha affermato Walsh.

(Uficio Stampa IATA)