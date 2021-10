News Brevi – 06.10.2021

VOLOTEA HA PRESENTATO RICORSO CAUTELARE AL TAR CONTRO L’ESCLUSIONE DALLA GARA PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE SARDA – In un proprio comunicato, Volotea informa: “Volotea ha presentato, in data 5 ottobre, ricorso al TAR della Sardegna chiedendo la sospensiva dell’efficacia del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla gara per la continuità territoriale. La compagnia chiede di sospendere l’efficacia di tale provvedimento con una misura cautelare urgente a seguito della decisione della Regione Sardegna di escluderla dalla gara per l’assegnazione della continuità territoriale a causa di una asserita formalità burocratica. I legali della low-cost stanno lavorando anche a un reclamo formale che verrà inoltrato alla Commissione europea a Bruxelles. La decisione di escludere Volotea dalla gara per una mera formalità lede, infatti, i principi fondamentali del diritto nazionale e dell’Unione europea in materia di contrattazione pubblica e buon andamento dell’amministrazione, eliminando di fatto ogni forma di concorrenza tra i due partecipanti. Volotea ha preso parte alla gara indetta dalla Regione Sardegna presentando tutte le 6 offerte al fine di garantire, nel miglior modo possibile, la continuità territoriale con collegamenti in partenza dagli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso Milano Linate e Roma Fiumicino. L’offerta del vettore, considerevolmente più bassa rispetto a quella presentata dall’altra compagnia in gara, consentirebbe un risparmio complessivo per la Regione Sardegna, e per i suoi contribuenti, di circa 3 milioni di euro. Volotea opera con successo i suoi voli da 10 anni in Italia e si è accreditata come uno dei vettori più affidabili e attenti alle esigenze dei suoi passeggeri. Sin dall’avvio delle sue attività, Volotea ha investito sul territorio sardo, offrendo agli abitanti dell’isola un numero sempre maggiore di rotte con orari comodi e prezzi concorrenziali. In Sardegna sono presenti 2 delle 7 basi italiane del vettore, una a Cagliari e una estiva a Olbia: presso questi due aeroporti, Volotea ha permesso la creazione di circa 100 posti di lavoro, a supporto del tessuto economico locale”.

GLI AEROPORTI DANESI PRESENTI A WORLD ROUTES 2021 – Gli aeroporti danesi di Copenaghen, Billund, Aalborg e Aarhus saranno presenti a World Routes 2021 per sviluppare nuovi collegamenti aerei e opportunità di business a livello internazionale. “La Danimarca offre ottime infrastrutture aeroportuali che garantiscono un alto livello di mobilità, flessibilità e affidabilità. I quattro principali aeroporti sono ben distribuiti in tutto il paese. Ciò permette ai viaggiatori locali e stranieri un facile accesso a tutte le destinazioni turistiche e alle esperienze che la Danimarca – The Land of Everyday Wonder, ha da offrire tutto l’anno. Dalle città vivibili alla natura mozzafiato, dalla gastronomia locale al design unico e all’autentico stile di vita danese. Gli aeroporti di Copenhagen, Billund, Aalborg e Aarhus rappresentano un importante driver anche per lo sviluppo del segmento business in Danimarca, che sta mostrando grandi potenzialità. La Danimarca, infatti, secondo l’International Congress and Convention Association è una delle principali destinazioni MICE, che offre innovazione di classe mondiale, un approccio pionieristico alla sostenibilità e una mentalità e una cultura stimolanti. In questa prospettiva, una maggiore connettività sarebbe ancor più strategica e vantaggiosa sia per il settore leisure che per il business travel, entrambi in crescita”, afferma VisitDenmark.

AIRBUS CONSEGNA IL SECONDO ESM PER L’ORION SPACECRAFT – Il secondo Airbus-built European Service Module (ESM) per la NASA Orion spacecraft è pronto per la consegna dal sito Airbus di Brema, in Germania. Un aereo cargo Antonov farà volare l’ESM-2 al Kennedy Space Center della NASA in Florida, negli Stati Uniti. L’ European Space Agency (ESA) ha selezionato Airbus come primo contraente per lo sviluppo e la produzione di sei ESM, con il primo ESM che presto volerà sulla missione Artemis I della NASA. L’ESM è un elemento chiave di Orion, la navicella spaziale di nuova generazione che trasporterà gli astronauti oltre l’orbita terrestre bassa per la prima volta dalla fine del programma Apollo negli anni ’70. Il modulo fornisce propulsion, power and thermal control e fornirà agli astronauti acqua e ossigeno nelle future missioni. L’ESM è installato sotto il modulo dell’equipaggio e insieme formano la navicella spaziale Orion. “La consegna del secondo modulo di servizio europeo per la navicella spaziale Orion della NASA segna un altro enorme passo avanti nel viaggio per riportare gli astronauti sulla Luna. Lavorando fianco a fianco con i nostri clienti ESA e NASA, e il nostro partner industriale, Lockheed Martin Space, il programma si sta muovendo rapidamente e siamo pronti ad affrontare le sfide del ritorno sulla superficie lunare nel 2024″, ha affermato Andreas Hammer, Head of Space Exploration at Airbus. ESM-2 è stato sottoposto a un processo di convalida completo prima di essere pronto per la spedizione, incluso il gimbal testing del motore principale del modulo (che ruota da un lato all’altro per le manovre e il controllo direzionale durante il volo spaziale). Questo main engine è un motore ricondizionato dello Space Shuttle Atlantis. Dopo aver completato il suo viaggio transatlantico, ESM-2 sarà accoppiato con l’Orion Crew Module e sarà sottoposto a ulteriori test approfonditi prima dell’integrazione con il lanciatore, un processo che richiederà circa due anni. Il lancio del primo veicolo spaziale Orion sul nuovo razzo Space Launch System della NASA sarà senza equipaggio e porterà il veicolo spaziale a più di 64.000 chilometri oltre la Luna per dimostrare le sue capacità. La prima missione spaziale umana, Artemis II, sarà alimentata da ESM-2.

ACI WORLD: ANCHE GLI AEROPORTI HANNO SUBITO UN NOTEVOLE STRESS FINANZIARIO – In risposta alle dichiarazioni rese all’Assemblea Generale Annuale della International Air Transport Association (IATA) in merito ai diritti aeroportuali, il Direttore Generale di ACI World, Luis Felipe de Oliveira, ha espresso i seguenti commenti: “Dopo un periodo che ha visto una collaborazione e un’unità senza precedenti di aeroporti e compagnie aeree nel sopravvivere a questa crisi e nel ricostruire la fiducia dei passeggeri, è deludente sentire questo tono di dichiarazioni provenire da IATA. Le affermazioni fatte sul settore aeroportuale sono fuori contesto e non riflettono gli sforzi compiuti dagli aeroporti per supportare l’ecosistema dell’aviazione durante la pandemia. Anche gli aeroporti hanno subito un enorme stress finanziario e hanno dovuto fare tagli drastici per restare a galla. E in molte giurisdizioni, gli aeroporti non hanno ricevuto lo stesso livello di supporto rispetto ai vettori aerei. Per mantenere le strutture funzionanti e sicure per operare voli cargo e umanitari durante la pandemia, ad esempio, gli aeroporti hanno sostenuto costi elevati. Fondamentalmente, gli aeroporti rimarranno sempre attività ad alta intensità di infrastrutture, il che si traduce in un elevato rapporto di costi fissi. Inoltre, nonostante questi costi fissi che gli aeroporti devono affrontare, l’industria ha sostenuto la comunità delle compagnie aeree durante la crisi. Nel complesso, gli aeroporti sono anche imprese a sé stanti che hanno subito un grande stress finanziario durante la crisi del COVID-19 e la storica flessione del traffico passeggeri. In effetti, questo potrebbe essere un momento per ripensare la supervisione economica dei diritti aeroportuali a qualcosa che rifletta maggiormente le condizioni di mercato consentendo la condivisione del rischio tra compagnie aeree e aeroporti. Gli aeroporti rimarranno attività ad alta intensità di infrastrutture, il che significa inevitabili costi fissi elevati che devono essere mantenuti a beneficio dei passeggeri e delle comunità servite dagli aeroporti. Continueremo a collaborare con i nostri partner aerei e altre parti interessate per ricostruire un settore che sia resiliente e sostenibile, ma deve essere equo per l’intero ecosistema dell’aviazione”.

NORWEGIAN: CONTINUA L’AUMENTO DEL NUMERO DI PASSEGGERI – I dati sul traffico di Norwegian per settembre mostrano un continuo aumento del numero di passeggeri man mano che la domanda si rafforza in tutta la rete. “Siamo lieti di poter segnalare per il quinto mese consecutivo un continuo aumento positivo del numero di passeggeri. La domanda è in costante crescita in tutti i nostri mercati e le prenotazioni verso le nostre principali destinazioni europee stanno dimostrando che i nostri clienti stanno riacquistando fiducia nel settore dei viaggi e stanno ora pianificando i loro viaggi futuri con largo anticipo”, ha detto Geir Karlsen, CEO di Norwegian. A settembre, Norwegian ha trasportato 977.719 passeggeri, con un aumento del 206% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto a settembre 2020, la capacità totale (ASK) è aumentata del 154% e il traffico passeggeri (RPK) del 248%. Il load factor a settembre è stato del 72,4%, con un aumento di 20 punti percentuali rispetto allo scorso anno. “Ogni mese sempre più persone scelgono di viaggiare con Norwegian grazie alla nostra rete di rotte mirate, alle tariffe convenienti, ai moderni aerei a basso consumo di carburante e alla nostra esperienza a bordo. Non vediamo l’ora di accogliere un numero crescente di passeggeri nei prossimi mesi”, continua Karlsen. Norwegian continua ad aumentare le operazioni in linea con la domanda e la società ha ora riaperto le basi a Stavanger, Bergen e Trondheim. Norwegian ha operato in media con 46 aeromobili a settembre, di cui il 92,1% è partito in orario.

ANA AUMENTA GLI SFORZI PER RIDURRE L’USO DELLA PLASTICA – ANA HOLDINGS ha annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente l’uso della plastica come parte del suo obiettivo di raggiungere zero rifiuti entro l’anno fiscale 2050. In linea con i suoi ambiziosi obiettivi ESG, il Gruppo ANA si è impegnato a ridurre l’uso di plastica del 70% rispetto ai livelli FY2019 entro il FY2030 e ad eliminare completamente l’uso della plastica entro il FY2050. Per raggiungere questi obiettivi ambientali, ANA smetterà di fornire sacchetti di plastica per l’imballaggio dei bagagli negli aeroporti dopo il 31 ottobre 2021. ANA ridurrà gradualmente l’uso di sacchetti di plastica in tutti gli aeroporti, mentre continueranno a essere forniti quelli utilizzati per l’imballaggio di passeggini e sedie a rotelle. Questa iniziativa ridurrà il numero di sacchetti di plastica utilizzati di circa 1,96 milioni di sacchetti all’anno, pari a circa 94 tonnellate, poiché ANA lavora per eliminare completamente l’uso della plastica. “Ci impegniamo a mettere in atto politiche che stabiliscano ANA come leader ambientale nel nostro settore e l’eliminazione della plastica ridurrà ulteriormente la nostra impronta di carbonio”, ha affermato Chikako Miyata, Senior Vice President and Director of Corporate Sustainability. “Stabilendo un calendario che ci consente di eliminare gradualmente la plastica e sostituirla con materiali eco-compatibili, abbiamo creato una chiara tabella di marcia per l’adozione di pratiche più sostenibili. L’adesione ai nostri obiettivi ESG è al centro della nostra filosofia aziendale e continueremo a cercare modi per migliorare la sostenibilità offrendo ai passeggeri il comfort e la convenienza che si aspettano da ANA”.

IL CEO DI ETHIOPIAN AIRLINES RICEVE L’AIR CARGO LEADERSHIP AGLI AIRLINE STRATEGY AWARDS 2021 – L’amministratore delegato di Ethiopian Airlines, Mr Tewolde GebreMariam, è stato premiato con l’Air Cargo Leadership Award durante la cerimonia degli Airline Strategy Awards organizzata da Flight Global a Londra il 27 settembre 2021. Il CEO di Ethiopian Airlines, Mr Tewolde GebreMariam, ha dichiarato: “Sono molto felice che Flight Global e la giuria del premio abbiano riconosciuto le nostre capacità uniche di gestione delle crisi, l’agilità, la velocità del processo decisionale, la creatività e la resilienza. Nonostante l’enormità e la devastazione della crisi pandemica globale nel mondo in generale e nell’industria aeronautica in particolare, noi di Ethiopian Airlines abbiamo trasformato con successo la crisi in un’opportunità. Di conseguenza, abbiamo approfittato del boom del business cargo e abbiamo convertito 25 dei nostri aerei passeggeri in cargo. Abbiamo fatto del bene alla comunità globale fornendo forniture mediche, attrezzature e vaccini. Sono molto grato a tutto il team dirigenziale etiope, al consiglio di amministrazione e agli oltre 17.000 dipendenti che lavorano duramente per i quali ho il massimo apprezzamento. Vorrei anche ringraziare Airline Business e Flight Global per avermi scelto per il premio”.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA L’UAE CIVIL AVIATION DAY – Etihad Airways celebra l’UAE Civil Aviation Day con un video che mostra la sua giovane e talentuosa forza lavoro degli Emirati, per supportare gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per aumentare la consapevolezza del settore dell’aviazione. Il video è costituito da varie professioni in Etihad Aviation Group tra cui piloti, medici e ingegneri. Oggi, 89 anni fa, è iniziato un viaggio pionieristico quando il primo aereo ha trasportato passeggeri negli Emirati Arabi Uniti, atterrando a Sharjah con quattro passeggeri a bordo. Da allora, gli Emirati Arabi Uniti hanno commemorato ogni anno la Giornata dell’aviazione civile il 5 ottobre. Commentando questa occasione, Ahmed Al Qubaisi, Senior Vice President Government International Communications, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Etihad Airways è stata fondata nel 2003 e ha investito continuamente nell’ampliamento delle opportunità di carriera per i giovani emiratini nel settore dell’aviazione. Grazie alla solida strategia di emiratizzazione di Etihad che sviluppa e potenzia i cittadini degli Emirati Arabi Uniti, oggi il personale degli Emirati di Etihad svolge un ruolo vitale nel nostro core business e nelle nostre operazioni. Siamo orgogliosi che oltre il 60% dei cittadini degli Emirati Arabi Uniti che lavorano in Etihad lavorino nella divisione operativa in ruoli chiave come piloti, ingegneri e leadership operativa”.

EMIRATES SKYWARDS LANCIA SKYWARDS EXCLUSIVES – Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, ha lanciato interessanti offerte con Skywards Exclusives, una airline loyalty initiative che offre esperienze dall’ampio portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates. Il programma fedeltà continua a offrire ai soci più modi per riscattare le Miglia Skywards sul campo in occasione di eventi sportivi di fama mondiale come cricket, corse automobilistiche e partite di calcio. Visitare exclusives.skywards.com per ulteriori informazioni. Con Skywards Exclusives, i membri possono anche avere la possibilità di acquistare fino a 100 articoli di merchandising esclusivi nel portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates. A partire da 52.000 Miglia Skywards, i soci possono acquistare maglie da calcio e palloni autografati da leggendarie squadre di calcio tra cui Arsenal, AC Milan, Benfica e Chelsea. Il programma fedeltà continua a sfruttare l’ampio portafoglio di sponsorizzazioni di Emirates per offrire ai suoi 27 milioni di membri in tutto il mondo esperienze eccezionali. All’inizio di quest’anno, Emirates Skywards è stato uno dei primi programmi fedeltà al mondo ad offrire ai propri membri un’estensione del tier status fino al 2022. Inoltre, il programma fedeltà offre anche ai membri la possibilità di guadagnare un miglio al minuto durante uno scalo o soggiorno di vacanza a Dubai, applicabile a tutti i biglietti Emirates e flydubai acquistati dal 1 agosto 2021 al 31 marzo 2022.