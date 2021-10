Air Dolomiti rinnova gli interni della propria flotta e sceglie i sedili Geven Essenza per i suoi Embraer 195

Air Dolomiti, compagnia italiana del Gruppo Lufthansa, ha selezionato il modello di poltrona ESSENZA dell’azienda Geven, per il programma di rinnovamento dell’intera flotta composta da 15 Embraer 195.

La scelta di Air Dolomiti rappresenta un risultato molto importante per Geven e va considerata come un ulteriore passo in avanti e un consolidamento nella partnership con il Gruppo Lufthansa. La collaborazione tra le due società è infatti iniziata nel 2017, con la fornitura di poltrone di economy class sulle flotte di medio raggio (A320 ed A321) per le compagnie del Gruppo Deutsche Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines.

Tale fornitura va inquadrata in un più ampio progetto di ammodernamento della cabina che il Gruppo Lufthansa ha deciso di intraprendere nel 2017, come parte fondamentale del suo piano di sviluppo e crescita e specificamente rivolto a migliorare la passenger flight experience sulle loro rotte di medio raggio.

La poltrona oggetto della fornitura ad Air Dolomiti è la best-seller ESSENZA RJ, poltrona di classe economica che appartiene alla stessa famiglia di prodotti selezionati per equipaggiare gli aerei delle diverse compagnie del Gruppo Lufthansa. Essa sarà caratterizzata da finiture esclusive e personalizzate in base allo schema di design di Air Dolomiti.

Con rivestimenti in eco leather di colore blu e turchese, tasca porta-riviste posizionata nella parte alta dello schienale, reclino fino a 3″ ed un cuscino di seduta studiato per ottimizzare l’ergonomia, ESSENZA RJ rappresenta la soluzione ideale per migliorare il comfort dei passeggeri e dare un tocco esclusivo alla cabina. Il design semplice e consolidato massimizza l’affidabilità e il “living space”, riducendo al minimo i costi di manutenzione per le compagnie aeree che l’adottano.

Le poltrone ESSENZA RJ saranno installate sulla flotta Embraer di Air Dolomiti a partire da dicembre 2021 fino a marzo 2022. Il primo aereo rinnovato dovrebbe volare a gennaio 2022.

“Sono molto orgoglioso di annunciare oggi la nostra partnership con Geven: ho avuto l’opportunità di visitare il quartier generale a Napoli e sono rimasto impressionato dalla struttura moderna e innovativa dei loro siti. L’attenzione agli alti standard qualitativi, la continua ricerca per il miglioramento e lo sviluppo tecnologico dei prodotti, fa di questa azienda italiana un gioiello del settore. Ci accomunano le radici di realtà nate dalle passioni di famiglie fortemente orientate al business, che hanno inseguito un sogno realizzandolo, puntando alla crescita e al continuo perfezionamento”, afferma Alberto Casamatti, CEO, Direttore Generale Operazioni & Accountable Manager di Air Dolomiti.

“I nuovi Essenza RJ, oltre ad essere più confortevoli, sono frutto di progetti innovativi, hanno un design che ci ha permesso di aumentare il numero di sedili installati mantenendo invariato il comfort dei passeggeri e daranno alla nostra cabina un’atmosfera più piacevole e rilassante grazie ai colori, ai materiali e soprattutto all’alta qualità che è una caratteristica essenziale per Air Dolomiti. Inoltre il minor peso dei sedili Essenza RJ permetterà di ridurre il consumo di carburante con un beneficio sui costi e sull’impatto ambientale. Colgo l’occasione per ringraziare i team che hanno portato avanti questo progetto con determinazione e l’ottima integrazione con lo staff di Geven nonostante le difficoltà logistiche causate dalla pandemia”, commenta Marzio Caneva, Vice President Technical Operations di Air Dolomiti.

Air Dolomiti, in quanto parte del Gruppo Lufthansa, è nota per prestare la massima attenzione alla selezione dei propri partner. “Essere selezionati ancora una volta dal Gruppo LH rende Geven estremamente orgogliosa. Questa è per noi la conferma che siamo andati anche oltre le aspettative del nostro cliente”, afferma Alberto Veneruso. “Ancora una volta il nostro cliente ha trovato nella piattaforma ESSENZA la soluzione perfetta per migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri sulla propria flotta in uno stile italiano molto accattivante, il tutto riducendo anche il peso dell’aeromobile e migliorando la durata e il costo complessivo. ESSENZA RJ è adatta ad essere personalizzata con una vasta gamma di opzioni e garantisce un ottimo comfort anche per le persone più alte di statura. Il design della struttura primaria massimizza lo spazio per gli stinchi e le ginocchia e ottimizza il peso (10,4 kg per un sedile completamente vestito) offrendo una generosa larghezza del bracciolo superiore a 18,3”, conclude Veneruso.

ESSENZA incorpora nella sua struttura principale anche due importanti innovazioni sullo schienale e sul cuscino inferiore. Lo schienale è realizzato in un’unica parte di fibra di carbonio, con funzioni sia strutturali che estetiche. Grazie a questo speciale design non sono necessarie ulteriori carenature o parti aggiuntive in plastica e vengono aggiunti solo la spugna e il rivestimento: il risultato è un numero ridotto di parti da gestire e un peso ridotto da trasportare. La stessa filosofia ha ispirato anche il cuscino seduta che si installa direttamente sulla struttura del sedile tramite velcro e svolge sia funzioni strutturali che di comfort, rendendo al contempo più semplici le attività di ispezione e manutenzione.

