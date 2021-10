Global Medical Response ordina 21 nuovi elicotteri Airbus

Global Medical Response (GMR) aggiungerà un totale di 21 elicotteri Airbus delle famiglie H125, H130 e H135 alla sua crescente air medical fleet, con opzioni per includere fino a 23 elicotteri aggiuntivi, portando il potenziale totale dell’ordine fino a 44 elicotteri.

“Voliamo una varietà di prodotti Airbus, ma la cosa principale che hanno in comune – e la cosa più importante che cerchiamo nelle nostre soluzioni di trasporto di emergenza – è l’affidabilità”, ha affermato Rob Hamilton, president of the GMR Alliances Group. “La nostra flotta Airbus ci consente di rispondere rapidamente e trasportare pazienti critici con il livello di assistenza appropriato, per dare loro le migliori possibilità di sopravvivenza. Con l’aggiunta di questi nuovi velivoli, la nostra flotta diventa più forte e più in grado di salvare vite umane quando conta di più”.

GMR, industry-leading air, ground, specialty and residential fire services and managed medical transportation organization con oltre 38.000 dipendenti, è uno dei maggiori operatori di elicotteri Airbus. GMR fornisce assistenza attraverso più brand operativi, tra cui Air Evac Lifeteam, Guardian Flight, Med-Trans Corp. e REACH Air Medical Services. Queste operazioni hanno trasportato oltre 125.000 pazienti nel 2020. Quest’ultimo ordine si aggiungerà all’attuale flotta Airbus di GMR di quasi 133 elicotteri.

Questo annuncio si espande su ulteriori ordini da GMR negli ultimi anni come parte di un’espansione della flotta in corso. Solo negli ultimi 18 mesi, GMR ha preso in consegna 15 elicotteri Airbus.

“L’air medical mission richiede alti tassi di disponibilità. L’H125 e l’H130 definiscono lo standard nel segmento dei monomotori e l’H135 si è distinto nel segmento dei bimotori grazie alle sue performance affidabili e costanti in questa missione”, ha affermato Romain Trapp, president of Airbus Helicopters, Inc. and head of the North America region. “Il fatto che l’intera flotta bimotore di GMR sia composta dall’H135 la dice lunga sul suo successo nell’air medical market. Siamo orgogliosi di continuare a mantenere il nostro rapporto di lunga data con GMR e siamo pronti a continuare a supportare i più alti livelli di disponibilità per il loro lavoro essenziale”.

“Airbus Helicopters è il principale fornitore di elicotteri per l’air medical transport industry, fornendo circa il 55% dei 2.600 elicotteri EMS che volano oggi nel mondo. Più della metà di tutti i nuovi air medical helicopters venduti nell’ultimo decennio negli Stati Uniti sono stati prodotti da Airbus. L’H125 e l’H130 sono un riferimento per le single-engine air ambulance missions, in particolare nel mercato statunitense, e l’H135 è il leader di mercato negli emergency medical services (EMS)”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)