Airbus Corporate Jets mette in evidenza l’ACJ319neo di K5-Aviation a NBAA

Airbus Corporate Jets (ACJ) espone per la prima volta alla NBAA-BACE (12-14 ottobre) un ACJ319neo di K5-Aviation. K5-Aviation è il più grande ACJ operator in Europa, con quattro ACJ319 nella sua flotta, e si prepara a operare presto con due ACJ widebody.

“I nostri aerei ACJ offrono il miglior comfort, con le cabine più spaziose,ampiamente apprezzate dai nostri clienti e operatori. L’ACJ319neo di K5-Aviation farà girare la testa allo spettacolo con uno stile di lusso contemporaneo in ciascuna delle quattro zone della cabina: è una vera bellezza”, ha affermato il presidente di ACJ, Benoit Defforge.

L’ACJ319neo di K5-Aviation dispone di quattro large living areas con lie flat beds, king size bedroom con bagno privato e doccia, oltre a una TV da 55 pollici. I clienti potranno usufruire di un nuovissimo sistema di intrattenimento a bordo e del Wi-Fi ad alta velocità per streaming video e videochiamate, per rimanere connessi e divertirsi durante il volo.

In mostra anche la ACJ TwoTwenty cabin immersive presentation che i clienti potranno scoprire tramite un’esperienza VR.

Quasi 200 Airbus corporate jets sono in servizio in tutto il mondo, volando in tutti i continenti, inclusa l’Antartide, e più di 1.800 private and business aviation Airbus helicopters sono in servizio in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets- Photo Credits: Airbus Corporate Jets)