BNDES supporta l’esportazione di 24 aeromobili Embraer negli Stati Uniti

La Brazilian Development Bank (BNDES) ha approvato il finanziamento per esportare 24 jet Embraer E175 a SkyWest Airlines, la più grande regional aviation company del mondo, con sede nello Utah, Stati Uniti L’accordo rafforza l’industria brasiliana in un momento in cui sta ancora risentendo degli effetti della pandemia COVID-19 e aumenta la presenza di prodotti brasiliani ad alta tecnologia nel mercato dell’aviazione più grande e competitivo del mondo. Le consegne sono iniziate ad agosto e proseguiranno fino ad aprile 2022.

Il finanziamento di oltre US$ 500 milioni (oltre R$ 2,6 miliardi), è in linea con le operazioni svolte dalle export credit agencies in paesi con industrie aeronautiche all’avanguardia. Il settore aeronautico è considerato strategico dalle nazioni per aspetti quali tecnologia avanzata, innovazione continua e manodopera altamente qualificata. Le export credit agencies operano per completare il private credit market, più intensamente in tempi di crisi, come è evidente nella storia tra BNDES e Embraer.

Bruno Aranha, director of Productive and Socio-environmental Credit at BNDES, sottolinea: “BNDES ha una presenza consolidata e significativa nel sistema delle esportazioni brasiliane, con una performance anticiclica che ha mantenuto gli esportatori brasiliani per oltre 25 anni. Questo accordo è un altro passo importante per BNDES, supportando Embraer nella ripresa della crescita delle vendite nel contesto della più grande sfida mai affrontata nella storia del settore aeronautico, garantendo così il mantenimento di posti di lavoro qualificati nel Paese”.

L’E175, che trasporta fino a 88 passeggeri, è stato uno dei modelli meno colpiti dagli effetti del COVID-19. Attualmente, ci sono più di 600 E175 operativi in tutto il mondo, il che lo rende leader nel suo segmento.

Nonostante gli effetti della pandemia, il mercato americano si è ripreso. Nel maggio 2020 il numero di voli operativi era solo il 24% di quello che era nel maggio 2019. Tuttavia, tale tasso è aumentato all’80% nel maggio del 2021. Con la ripresa economica all’orizzonte, BNDES ed Embraer hanno intensificato le loro operazioni.

“In qualità di più grande proprietario/operatore al mondo dell’aereo Embraer E175, SkyWest è stata molto soddisfatta del supporto di BNDES come nostro principale partner finanziario per questo importante aereo”, ha affermato Robert Simmons, Chief Financial Officer, SkyWest. “BNDES ha incarnato la partnership attraverso anni di crescita in una varietà di ambienti economici”.

“Il supporto di BNDES è essenziale per la ripresa del mercato del trasporto aereo negli Stati Uniti, il mercato principale per il nostro jet Embraer 175. L’aviazione regionale ha svolto un ruolo estremamente importante nella ripresa dei voli commerciali in tutto il mondo e ne hanno beneficiato i jet Embraer, che sono i più efficienti del settore. Siamo il più grande esportatore di beni di alto valore in Brasile e siamo stati in grado di implementare e offrire soluzioni di finanziamento intelligenti e flessibili per i nostri clienti, in linea con la strategia di crescita che progettiamo per i prossimi anni”, afferma Antonio Carlos Garcia, Embraer’s Executive Vice President, Financial and Investor Relations.

Il finanziamento sarà fornito tramite BNDES Exim Post-shipment, trasferito in real brasiliani (R$) in Brasile all’esportatore (Embraer). In questo tipo di operazione, l’importatore si impegna a pagare BNDES in dollari, portando questa valuta estera in Brasile. L’assicurazione del credito che copre i rischi commerciali, politici e straordinari è inclusa nella transazione.

(Ufficio Stampa Embraer)