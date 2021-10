AVSEC Global Symposium, conclusa con successo la quinta edizione

Si è concluso l’AVSEC Global Symposium di tre giorni, che ha completato il suo programma ricco di azione con 12 workshop nell’ultimo giorno. Il programma di AVSEC Global Symposium 2021 ha offerto a oltre 700 professionisti del settore una vasta gamma di conoscenze e discussioni stimolanti attraverso presentazioni e workshop sui problemi di security di oggi, tra le sfide pandemiche e le minacce imminenti di domani.

Gli Excellence Awards del Simposio hanno riconosciuto individui e organizzazioni per aver dimostrato prestazioni eccezionali in aree chiave. La selezione è stata condotta da una giuria indipendente della Edith Cowan University of Western Australia, tra più di 100 voci.

Nel suo primo giorno, AVSEC ha dato il benvenuto a un gruppo di importanti leader del settore, tra cui Juan Carlos Salazar, Secretary General of the International Civil Aviation Organisation; l’Onorevole Robert Courts, United Kingdom Minister for Aviation, Maritime and Security; Cherubin Okende, Minister of Transport for the Democratic Republic of the Congo; Saif Mohammad Al Suwaidi, Director General of the UAE General Civil Aviation Authority (GCAA); Lieutenant General Dhahi Khalfan Tamim, Deputy Chairman of Police and General Security in Dubai, oltre ad altri dignitari di 50 paesi.

Osprey e Medaire sono stati premiati per aver fornito Intelligence all’Aviation industry e Philip Baume, Managing Director – Green Light Ltd.,ha ricevuto un premio speciale che riconosce un Lifetime Contribution alla Aviation Security Industry.



Relatori acclamati includevano un gruppo eterogeneo di esperti e innovatori.

L’AVSEC Global Symposium è diventato un importante security event ed è uno dei più grandi a livello globale, attirando leader e pensatori influenti, innovatori ed esperti di fama mondiale per discutere gli ultimi sviluppi nel campo, evidenziare le migliori pratiche e promuovere innovazione.

Organizzata da Emirates Group Security, la 5a edizione di AVSEC Global 2021 si è tenuta dal 3 al 5 ottobre presso il JW Marriott Marquis, Dubai.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)