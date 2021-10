Brussels Airlines lancia la sua offerta per l’estate 2022

Brussels Airlines offre un vasto leisure network la prossima estate, poiché vede la domanda tornare. A causa dell’incertezza causata dalla crisi coronavirus, il comportamento di prenotazione è cambiato e i passeggeri hanno prenotato i biglietti aerei poco prima della partenza. Da qualche settimana, questa tendenza delle prenotazioni last minute sta lentamente volgendo al termine, mostrando la fiducia del pubblico alla fine di un periodo di incertezza.

“Da alcune settimane vediamo chiaramente un cambiamento nel modello di prenotazione, che è stato dominato dalle prenotazioni dell’ultimo minuto per circa 20 mesi. Nelle ultime settimane abbiamo visto un numero crescente di prenotazioni in arrivo per il periodo primaverile e soprattutto per le prossime vacanze. Questo è un segnale molto positivo, che mostra che anche i nostri clienti vedono la luce alla fine del tunnel e che iniziano a pianificare le vacanze del prossimo anno. Conferma anche la loro fiducia in Brussels Airlines. Possono fare affidamento sul vettore nazionale belga per raggiungere le loro destinazioni di vacanza preferite”, afferma Jan Derycke, Head of Network and Planning. “Questo cambiamento nella tendenza delle prenotazioni ci consente di adattare meglio la nostra offerta alle esigenze dei nostri clienti. Pubblicando già il nostro schedule per la prossima estate vogliamo rispondere alle loro esigenze e offrire ispirazione a chi non ha ancora deciso”.

Per soddisfare l’elevata domanda di viaggi per le vacanze dopo due anni di restrizioni ai viaggi, Brussels Airlines ha ampliato la propria offerta nel mercato leisure. Con voli extra verso le rotte turistiche più popolari in alta stagione, la compagnia aerea vuole rispondere ai desideri dei suoi clienti.

Nell’estate 2022, Brussels Airlines rilancia Chania e Antalya per la prima volta dal 2019. Chania (Grecia) si unirà alla rete a partire dal 7 maggio, con due voli a settimana. Dal 29 marzo la compagnia opererà tre voli settimanali per Antalya, nel sud-ovest della Turchia.

Rispondendo alla domanda di destinazioni di vacanza soleggiate, Brussels Airlines prevede un’ampia gamma di scelta per i viaggiatori leisure. I punti salienti della rete europea sono le isole greche, tra cui Corfù, Chania, Heraklion, Kos, Rodi e Zante, nonché le Isole Canarie e le Isole Baleari.

Anche le destinazioni italiane Firenze, Napoli, Bari, Catania, Olbia e Palermo rimangono popolari. Altre destinazioni di vacanza molto richieste come Malaga, Alicante, Faro, Porto e Lisbona saranno collegate a Bruxelles più volte al giorno.

In Medio Oriente, Tel Aviv e Yerevan faranno parte del network della compagnia belga con rispettivamente 14 e 4 voli settimanali.

Oltre alle destinazioni di vacanza, Brussels Airlines continua anche a offrire una gamma di destinazioni business e ibride in Europa. L’intera rete è disponibile su brusselsairlines.com

Riguardo l’Africa e il Nord Atlantico, dopo il successo del lancio di Tanger e Nador nell’estate del 2021, Brussels Airlines aggiungerà nuovamente entrambe le destinazioni la prossima estate da metà giugno a metà settembre.

Sulla rete a lungo raggio, Brussels Airlines continua a offrire voli verso le sue 15 destinazioni nell’Africa subsahariana. In Nord America, New York e Washington saranno collegate a Bruxelles.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)