Air France sostiene la ripresa del traffico e continua a riaprire il proprio network

Con la revoca delle restrizioni di viaggio e la ripresa del traffico verso numerose destinazioni, Air France sta aumentando la capacità per la stagione invernale (ottobre 2021 – marzo 2022). Saranno così servite fino a 182 destinazioni, 87 sul lungo raggio e 95 sul corto e medio raggio, con nuove rotte lanciate in tutti i continenti.

Riguardo il lungo raggio, quest’inverno Air France aggiungerà quattro destinazioni al suo network in partenza da Paris-Charles de Gaulle:

– Zanzibar (Tanzania): 2 voli settimanali in continuazione dei voli per Nairobi a partire dal 18 ottobre 2021.

– Muscat (Oman): 3 voli settimanali dal 31 ottobre 2021.

– Colombo (Sri Lanka): 3 voli settimanali dal 1 novembre 2021.

– Banjul (Gambia): 4 voli settimanali dal 1 novembre 2021.

Air France riprenderà anche i suoi voli verso destinazioni che sono state chiuse dall’inizio della crisi Covid: Fortaleza (Brasile, 3 voli settimanali dal 22 ottobre 2021), Mahé (Seychelles, 2 voli settimanali dal 23 ottobre 2021), Cape Town (Sud Africa, 3 frequenze settimanali dal 31 ottobre 2021), Hong Kong (Cina, 1 frequenza settimanale dal 5 novembre 2021), Seattle (USA, 3 frequenze settimanali dal 6 dicembre 2021). I voli per Port-Louis (Mauritius) sono già ripresi il 5 ottobre 2021, con 7 frequenze settimanali.

A seguito dell’annuncio della revoca delle restrizioni di viaggio per i viaggiatori vaccinati prevista nel novembre 2021, Air France aumenterà progressivamente la sua capacità da e per gli Stati Uniti, dove serve 11 destinazioni (New York JFK, Boston, Washington DC, Detroit, Atlanta, Chicago, Miami, Houston, Seattle, San Francisco e Los Angeles) con un massimo di 100 voli settimanali. Entro marzo 2022, Air France prevede di tornare a una capacità equivalente a circa il 90% della sua capacità nel 2019, aggiungendo frequenze verso destinazioni chiave come New York, Miami o Los Angeles e utilizzando velivoli di maggiore capacità.

Sulla sua rete di lungo raggio, Air France collegherà anche Parigi-Orly a Saint Martin con 3 voli settimanali, a partire dal 4 dicembre 2021. Questo servizio andrà ad aggiungersi ai voli in partenza da Parigi-Charles de Gaulle, per un totale di 10 voli settimanali operati verso questa destinazione. Saint Martin si unirà così a Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France e Saint-Denis de la Réunion nell’elenco delle destinazioni offerte da Air France in partenza dai due aeroporti parigini.

Infine, Air France amplierà il suo Caribbean Regional Network con due nuove destinazioni in partenza da Pointe-à-Pitre: Montreal (Canada), 2 voli settimanali dal 23 novembre 2021; New York (USA), 2 voli settimanali dal 24 novembre 2021.

Riguardo il medio raggio, la stagione invernale sarà caratterizzata dall’entrata in servizio commerciale dell’Airbus A220 di Air France. Questo nuovo aeromobile, più rispettoso dell’ambiente con il 20% in meno di emissioni di CO2 e un’impronta acustica ridotta del 34%, entrerà in servizio il 31 ottobre verso Berlino, Madrid, Barcellona, Milano, Venezia, poi in inverno verso Bologna, Roma, Lisbona e Copenaghen.

Allo stesso tempo, Air France continuerà a diversificare la sua rete a corto e medio raggio con due nuove destinazioni in partenza da Parigi-Charles de Gaulle: Tenerife (Isole Canarie, Spagna), 2 voli settimanali dal 1 novembre 2021; Rovaniemi (Lapponia, Finlandia), 2 voli settimanali dal 4 dicembre 2021 al 5 marzo 2022.

Le rotte operate quest’estate tra Parigi-Charles de Gaulle e Siviglia (Spagna), Las Palmas (Isole Canarie, Spagna), Palma di Maiorca (Isole Baleari, Spagna), Tangeri (Marocco), Faro (Portogallo), Djerba (Tunisia) e Cracovia (Polonia) saranno estese anche per la stagione invernale 2021.

In partenza da Parigi-Orly, Air France lancerà un servizio per Berlino (Germania) il 31 ottobre, con un volo giornaliero in aggiunta al servizio da Parigi-Charles de Gaulle.

Giorni di attività, orari e tariffe sono disponibili per la consultazione su airfrance.fr. Questo programma di volo è soggetto a modifiche in base alle restrizioni di viaggio. Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare il sito airfrance.traveldoc.aero.

Nell’ambito della sua politica commerciale, Air France offre attualmente biglietti completamente modificabili per viaggiare fino al 31 marzo 2022. I clienti possono modificare la loro prenotazione gratuitamente o richiedere un travel voucher rimborsabile se non desiderano più viaggiare.

A luglio di quest’anno Air France ha lanciato Ready To Fly, un servizio gratuito e opzionale che consente ai clienti di ricevere conferma di disporre di tutti i documenti sanitari necessari per il viaggio prima di recarsi in aeroporto. Ciò consente di risparmiare tempo il giorno della partenza, garantendo al contempo un processo di imbarco più agevole ed evitando controlli multipli. Ready To Fly è ora disponibile su oltre 130 rotte da 65 aeroporti del network Air France.

L’impegno di Air France per la salute è stato recentemente riconosciuto dall’agenzia di rating internazionale Skytrax, che ha assegnato alla compagnia aerea il COVID Excellence Award agli Skytrax World Airline Awards 2021.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)