Embraer e NetJets siglano un nuovo accordo per i Phenom 300E

Dopo aver consegnato con successo oltre 100 Phenom 300, uno degli aerei più richiesti da NetJets, Embraer e NetJets, Inc. hanno firmato un accordo continuativo per un massimo di 100 aeromobili aggiuntivi, per oltre 1,2 miliardi di dollari. Come parte dell’accordo, NetJets inizierà a prendere in consegna il Phenom 300E nel secondo trimestre del 2023, sia negli Stati Uniti che in Europa.

NetJets ha firmato per la prima volta un contratto di acquisto con Embraer nel 2010, per 50 jet executive Phenom 300 più un massimo di 75 opzioni. Con questo nuovo ordine di aeromobili, che include un accordo di servizi completo, NetJets esprime il proprio impegno per una migliore esperienza del cliente e la propria fiducia nel portafoglio leader del settore e nella rete di assistenza clienti di Embraer, per offrire la migliore esperienza ai propri clienti.

“Siamo lieti di aver firmato questo importante accordo con NetJets, poiché la nostra partnership strategica è stata parte integrante del successo di Embraer per oltre un decennio”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO di Embraer Executive Jets. “NetJets è riconosciuta in tutto il mondo per l’eccellenza delle sue operazioni e per fornire un’esperienza cliente eccezionale, quindi questo accordo continuativo è un’approvazione della qualità del nostro prodotto e degli standard in termini di prestazioni, tecnologia, comfort e supporto. Embraer e NetJets condividono la stessa visione per l’aviazione d’affari, rendendo la serie Phenom 300, best-selling light jet per nove anni consecutivi, una scelta eccellente”.

“Da anni l’Embraer Phenom 300 è parte integrante della flotta NetJets. Con questo ordine per il Phenom 300E, continuiamo a fornire ai nostri proprietari le eccezionali esperienze di viaggio che si aspettano, oltre a continuare la nostra significativa partnership con Embraer”, ha affermato Doug Henneberry, Executive Vice President of Aircraft Asset Management at NetJets, Inc.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)