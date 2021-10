ITA e MSC Crociere siglano lettera di intenti

ITA e MSC Crociere hanno firmato una lettera di intenti che ha l’obiettivo di definire iniziative commerciali congiunte per la promozione dei prodotti e servizi della nuova compagnia in vista dell’avvio delle operazioni il prossimo 15 ottobre. La partnership tra le due società prevede che ITA sia identificata da MSC Crociere come vettore aereo privilegiato per i viaggi in crociera in destinazioni nel medio e lungo raggio, e garantirà ai clienti di entrambe le compagnie un’esperienza di viaggio al massimo del comfort, con servizi fly&cruise di qualità all’insegna dell’eccellenza italiana.

Secondo l’intesa commerciale, inoltre, le due società individueranno opportunità di business congiunto tese a sviluppare le vendite dei prodotti e dei servizi ITA sul mercato, predisponendo insieme azioni commerciali e attività promozionali dedicate anche ad attrarre nuovi clienti.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di aver stretto questa importante partnership con MSC Crociere, un leader indiscusso che ci permetterà di inserirci da subito nel cuore del settore croceristico con la pianificazione di pacchetti fly&cruise. Questo accordo inoltre rientra nella strategia commerciale di ITA di avvalersi dei più importanti partner commerciali del prodotto leisure, leve fondamentali in momento di partenza non solo nostro ma del turismo in generale”.

Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere: “Sin dall’agosto del 2020 MSC Crociere ha guidato la fase della ripartenza del turismo globale grazie a un protocollo di salute e sicurezza che è diventato un modello da seguire in tutto il mondo. Siamo contenti oggi di aggiungere, alle numerose azioni che da allora abbiamo gradualmente messo in campo, anche una partnership con un vettore nuovo ma che, allo stesso tempo, rappresenta la storia dell’aviazione civile italiana. L’esperienza del viaggio in crociera inizia ben prima di raggiungere la nave, quindi, siamo ben contenti di poter affidare i nostri ospiti a un partner che offrirà loro un servizio in linea con gli standard della nostra Compagnia”.

(Ufficio Stampa ITA – Italia Trasporto Aereo)