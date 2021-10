ITA – Italia Trasporto Aereo oggi ha svelato una livrea speciale, per celebrare la nascita della compagnia. Un Airbus A320 della flotta ITA porta la livrea celebrativa “Born in 2021”. Il velivolo sta lasciando l’hangar, pronto per la partenza della compagnia il 15 ottobre.

L’Airbus A320 con la livrea speciale è EI-EIB (che proviene da Alitalia), il repainting è avvenuto a Shannon (Irlanda).

(Ufficio Stampa ITA – Italia Trasporto Aereo – Photo Credits: ITA – Italia Trasporto Aereo)