Swiss annuncia il nuovo collegamento per Beirut

Il 2 dicembre Swiss International Air Lines (SWISS) lancerà il suo primo servizio non-stop tra Zurigo e la capitale libanese, Beirut. Il centro economico e culturale del Libano riceverà due voli SWISS a settimana, il giovedì e la domenica. Il nuovo servizio si rivolge principalmente ai viaggiatori in visita ad amici e parenti.

“Come compagnia aerea svizzera, ci sforziamo di offrire ai nostri clienti una rete di rotte il più possibile su misura per le loro esigenze di viaggio aereo”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer di SWISS. “Siamo orgogliosi che, per la prima volta nella sua storia, SWISS collegherà la capitale del Libano direttamente con la Svizzera e il nostro hub di Zurigo. Ci auguriamo che i nostri nuovi servizi aiutino anche la città di Beirut nella sua ricostruzione. Non vediamo l’ora di riunire più persone e più culture”.

Da dicembre 2021 a metà gennaio 2022 i nuovi servizi Zurigo-Beirut saranno operati da Edelweiss Air per conto di SWISS nell’ambito di un contratto di wet-lease. I voli saranno effettuati con aeromobili Airbus A320 da 174 posti. Da metà gennaio a fine marzo 2022, SWISS opererà i nuovi servizi con propri aeromobili. Il tempo di volo tra Zurigo e Beirut è di circa quattro ore.

I nuovi servizi sono ora prenotabili su swiss.com e tramite tutti gli altri canali di prenotazione.

Orari pianificati (tutti gli orari locali):

Orario invernale 2021/22

Zurigo – Beirut LX222 13:00 – 17:50 Gio; Beirut – Zurigo LX223 18:40 – 21:55 Gio.

Zurigo – Beirut LX222 07:20 – 12:10 Dom; Beirut – Zurigo LX223 13:00 – 16:15 Dom.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines)