La flotta Airbus Helicopters UH-72 Lakota supera il milione di ore di volo

La flotta di Airbus Helicopters UH-72 Lakota ha superato il milione di ore di volo, circa 15 anni dopo che il primo Lakota UH-72A è entrato in servizio per l’esercito americano e in seguito alla prima consegna del nuovo UH-72B alla National Guard.

“Molti degli uomini e delle donne che costruiscono i Lakota nel Mississippi sono essi stessi veterani militari statunitensi e sono molto orgogliosi di sostenere gli aviatori che servono la nostra nazione”, ha affermato Scott Tumpak, responsible for Airbus military helicopter programs in the U.S. “Il traguardo del milione di ore è una testimonianza dell’impegno di quella forza lavoro che ha supportato consegne puntuali senza precedenti e dell’affidabilità e versatilità degli aeromobili che costruiscono”.

Airbus ha consegnato il primo elicottero Lakota all’esercito nel 2006, lo stesso anno l’UH-72A è stato selezionato in modo competitivo come nuovo elicottero leggero dell’esercito e da allora ha consegnato 463 velivoli di questo modello iniziale Lakota, che serve principalmente come U.S. Army’s initial entry rotary-wing training helicopter.

All’inizio di quest’anno, l’esercito ha introdotto il primo UH-72B Lakota nella flotta della Guardia Nazionale, la prima consegna di un ordine effettuato nel 2020 per 18 velivoli della più recente variante Lakota. L’UH-72B si basa sull’H145 di grande successo, che incorpora vari miglioramenti del prodotto sviluppati durante il ciclo di vita del velivolo commerciale. L’efficiente rotore di coda Fenestron, motori più potenti, controlli avanzati e la suite avionica Airbus Helionix, solo per citarne alcuni, forniranno ulteriori vantaggi per la sicurezza della missione e le performance di volo.

“Entro la fine di ottobre 2021 i Lakota saranno operativi per le unità dell’esercito e della National Guard in 45 stati e territori. È anche volato dalla U.S. Naval Test Pilot School e dalla Royal Thai Army, ed è un fattore chiave per l’ U.S. Army combat training a Ft. Irwin, CA, Ft. Polk, Los Angeles e Hohenfels, Germania, nonché per la test range mission presso il Kwajalein Atoll nel Pacifico. Le missioni dei Lakota sono varie quanto le sue sedi operative e includono addestramento, utilità generale, ricerca e soccorso, risposta ai disastri, sicurezza nazionale, interdizione, comando e controllo, trasporto VIP. I Lakota sono stati ampiamente impiegati nella risposta a incendi, uragani, inondazioni e altri disastri in tutto il paese e all’estero negli ultimi anni.

Con quasi 10 diverse configurazioni disponibili, il Lakota offre performance comprovate, eccezionale affidabilità operativa e versatilità senza pari per un ampio spettro di missioni militari. Airbus Helicopters, Inc. costruisce il Lakota nel suo stabilimento di produzione a Columbus, nel Mississippi, che impiega una forza lavoro di quasi 250 dipendenti, il 40% dei quali sono veterani degli Stati Uniti”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)