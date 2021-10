News Brevi – 11.10.2021

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE DI SETTEMBRE 2021 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne del mese di settembre 2021. A settembre 2021 il costruttore ha consegnato 40 aerei a 25 clienti. Gli ordini nel mese sono pari a 1. Le consegne totali nel 2021 sono pari a 424 aerei a 74 clienti.

QATAR AIRWAYS CELEBRA IL BREAST CANCER AWARENESS MONTH – Per celebrare il continuo sostegno di Qatar Airways al mese della prevenzione del cancro al seno, ai passeggeri viene offerta un’esclusiva esperienza “Think Pink” nel cielo e nelle lounge dell’Hamad International Airport (HIA), compresi i custom-designed limited-edition BRIC’S amenity kits e i pink-themed special menus. Progettati da Qatar Airways in collaborazione con l’elegante marchio italiano di valigie BRIC’S, i gli amenity kits in edizione limitata sono realizzati in pelle vegana e sono offerti in due diversi design: un kit rosa e bianco per i passeggeri di sesso femminile e un kit nero per i passeggeri di sesso maschile, entrambi con le iconiche stampe del breast cancer ribbon. Ogni kit include prodotti di Castello Monte Vibiano Vecchio in Italia. Sui voli in partenza da Doha, ai passeggeri che viaggiano in First Class e Business Class viene offerto un rinfrescante pink mocktail, uno speciale menu “Think Pink” con un tè pomeridiano a tema e dessert con l’iconico breast cancer ribbon fatto di pasta di zucchero. Ai passeggeri di Economy Class viene servita un’esclusiva cheesecake a tema rosa e viene offerto il limited-edition breast cancer awareness amenity kit su voli selezionati a lungo e ultra lungo raggio. L’amministratore delegato di Qatar Airways Group, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Ci dedichiamo alla sensibilizzazione per il cancro al seno. Questo mese ricorda le sfide che i membri della nostra Qatar Airways family hanno dovuto affrontare e l’importanza del supporto che forniamo a coloro che sono stati diagnosticati e in via di guarigione, mentre combattiamo insieme per superare questa malattia. Apprezziamo la salute dei nostri passeggeri e delle donne in tutto il mondo e siamo orgogliosi di dimostrare il nostro impegno aumentando la consapevolezza dell’importanza dell’autovalutazione durante il nostro sostegno annuale al mese di sensibilizzazione sul cancro al seno”. A HIA, i passeggeri possono concedersi un’esperienza unica “Think Pink” sia all’Al Safwa First Lounge che all’Al Mourjan Business Lounge, che consiste in un mocktail “Pink Berry” firmato su misura, una cioccolata calda color rubino condita con marshmallow rosa e un ‘pink themed’ afternoon tea assortment.

KLM: VOLI VTL DA AMSTERDAM A SINGAPORE – KLM informa: “Il governo di Singapore ha aggiunto i Paesi Bassi alla cosiddetta Vaccined Travel Lane (VTL). Ciò significa che i viaggiatori completamente vaccinati che volano a Singapore su un volo VTL non dovranno più essere sottoposti a quarantena a livello locale. A partire dal 1° novembre, KLM offrirà due voli VTL a settimana per Singapore. Questi voli diventeranno prenotabili questa settimana. I viaggiatori provenienti dai paesi VTL devono anche mostrare un risultato del test COVID-19 negativo non più vecchio di 48 ore prima della partenza. Per altri requisiti, fare riferimento al sito Web del governo di Singapore. I viaggiatori provenienti da paesi VTL diversi dai Paesi Bassi possono trasferirsi ad Amsterdam sui due voli VTL per Singapore e oltre, a condizione che soddisfino i requisiti VTL. I viaggiatori olandesi possono anche trasferirsi a Singapore su voli all’interno dell’Asia, a condizione che soddisfino i requisiti di ingresso previsti dalla destinazione. I voli KLM da Amsterdam a Singapore sono operati con un Boeing 777-300ER o un Boeing 787. KLM ha fissato il più alto standard possibile nelle misure igieniche, sia prima, durante e dopo il viaggio, per cui l’agenzia APEX ha assegnato a KLM il Diamond Status e Skytrax il COVID-19 Airline Excellence Award. Ciò colloca KLM tra le compagnie aeree leader in termini di igiene e sicurezza sanitaria. Inoltre, KLM offre ai propri clienti la massima flessibilità nella prenotazione, modifica o cancellazione del viaggio. KLM è stata inoltre premiata ancora una volta con cinque stelle da APEX, sulla base delle valutazioni dei passeggeri sul servizio e sul prodotto”.