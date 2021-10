Qatar Airways si tinge di rosa per sostenere il mese della prevenzione del tumore al seno

Per celebrare il continuo sostegno di Qatar Airways al mese della sensibilizzazione sul cancro al seno, ai passeggeri viene offerta un’esclusiva esperienza “Think Pink” a bordo e nelle lounge dell’Hamad International Airport (HIA), inclusi kit di cortesia BRIC’S in edizione limitata e menu speciali a tema.

Progettati da Qatar Airways in collaborazione con l’elegante marchio italiano di valigie – BRIC’S, i kit di cortesia in edizione limitata sono realizzati in pelle vegana e sono offerti in due diversi design: un kit rosa e bianco per le donne e un kit nero per gli uomini, entrambi con il riconoscibile nastro rosa del cancro al seno. Ogni kit include prodotti di Castello Monte Vibiano Vecchio in Italia, azienda produttrice di olio d’oliva rispettosa dell’ambiente, tra cui balsamo per le labbra, acqua facciale spray e crema idratante antietà in una speciale edizione limitata rosa.

Sui voli in partenza da Doha, ai passeggeri che viaggiano in First Class e Business Class viene offerto un rinfrescante mocktail rosa, uno speciale menu “Think Pink” con un tè pomeridiano a tema e dessert con l’iconico nastro per il cancro al seno realizzato in pasta di zucchero. Ai passeggeri di Economy Class viene servita un’esclusiva cheesecake a tema rosa e viene offerto il kit di cortesia per la prevenzione del cancro al seno in edizione limitata su voli selezionati a lungo e ultra-lungo raggio.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Da tempo ci impegniamo nel campo della sensibilizzazione per il cancro al seno. Questo mese ci ricorda le sfide che i membri della nostra famiglia Qatar Airways hanno dovuto affrontare e l’importanza del supporto che forniamo a coloro a cui è stato diagnosticato il cancro e sono in via di guarigione, mentre combattiamo insieme per superare questa malattia. Abbiamo a cuore la salute dei nostri passeggeri e delle donne in tutto il mondo e siamo orgogliosi di dimostrare il nostro impegno aumentando la consapevolezza dell’importanza dell’autovalutazione durante il nostro supporto annuale per il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno”.

All’HIA, i passeggeri possono concedersi un’esperienza unica “Think Pink” sia all’Al Safwa First Lounge che all’Al Mourjan Business Lounge, che consiste in un mocktail “Pink Berry”, una cioccolata calda color rubino arricchita di marshmallow rosa e un assortimento di tè pomeridiano a tema, che comprende deliziosi tramezzini, focaccine e pasticcini.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)