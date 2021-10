IATA: cooperazione, sicurezza, sostenibilità e digitalizzazione sono le chiavi per la resilienza dell’Air Cargo

L’International Air Transport Association (IATA) ha esortato l’air cargo industry a continuare a lavorare insieme allo stesso ritmo e con gli stessi livelli di cooperazione presenti durante la pandemia COVID-19 per superare le sfide future e costruire la resilienza del settore. Sostenibilità, modernizzazione e sicurezza sono state evidenziate come priorità chiave per il settore post pandemia. La chiamata è stata fatta al 14° World Cargo Symposium (WCS), che si è aperto oggi a Dublino.

“L’air cargo è un settore di fondamentale importanza. Questa pandemia ce lo ha ricordato. Durante la crisi, è stata un’ancora di salvezza per la società, fornendo forniture mediche e vaccini critici in tutto il mondo e mantenendo aperte le catene di approvvigionamento internazionali. Per molte compagnie aeree, il cargo è diventato una fonte vitale di entrate quando i voli passeggeri sono stati bloccati. Nel 2020 l’air cargo industry ha generato 129 miliardi di dollari, che rappresentano circa un terzo dei ricavi complessivi delle compagnie aeree, con un aumento del 10-15% rispetto ai livelli pre-crisi. Guardando al futuro, le prospettive sono forti. Dobbiamo mantenere lo slancio stabilito durante la crisi e continuare a costruire la resilienza post pandemia”, ha affermato Brendan Sullivan, Global Head of Cargo, IATA.

Le prospettive per l’air cargo a breve e lungo termine sono solide. Si prevede che quest’anno la cargo demand supererà i livelli pre-crisi (2019) dell’8% e si prevede che i ricavi saliranno a un record di 175 miliardi di dollari, con rendimenti previsti in crescita del 15%. Nel 2022 si prevede che la domanda supererà i livelli pre-crisi (2019) del 13% con ricavi previsti in aumento a 169 miliardi di dollari, anche se ci sarà un calo dei rendimenti dell’8%.

“L’aumento della domanda per l’air cargo e i rendimenti interessanti non sono privi di complicazioni. Le restrizioni pandemiche hanno portato a una grave congestione della catena di approvvigionamento globale e creato disagi per il personale di volo che attraversa i confini internazionali. Risorse e capacità, gestione e spazio della struttura e logistica saranno un problema. Ciò creerà ulteriori sfide operative per il nostro settore che devono essere pianificate ora. Ma abbiamo dimostrato resilienza durante la crisi e con la stessa attenzione supereremo queste sfide”, ha affermato Sullivan.

“La sostenibilità è la licenza del nostro settore per crescere. Gli spedizionieri stanno diventando più attenti all’ambiente e sono ritenuti responsabili delle loro emissioni dai loro clienti. Molti di loro sono alla ricerca di opzioni di trasporto a emissioni zero. Abbiamo tutti bisogno di soddisfare le aspettative dei clienti per i più elevati standard di sostenibilità. Il percorso dalla stabilizzazione alla riduzione delle emissioni nette richiederà uno sforzo collettivo”, ha affermato Sullivan.

All’assemblea generale annuale IATA della scorsa settimana, le compagnie aeree si sono impegnate a raggiungere net-zero carbon emissions entro il 2050. Questo impegno si allineerà con l’obiettivo dell’accordo di Parigi per il riscaldamento globale non superiore a 1,5°C. La strategia è quella di abbattere quanta più CO2 possibile da soluzioni come carburanti per l’aviazione sostenibili, nuove tecnologie aeronautiche, operazioni e infrastrutture più efficienti e lo sviluppo di nuove fonti di energia a emissioni zero come l’energia elettrica e l’idrogeno. Tutte le emissioni che non possono essere eliminate alla fonte saranno eliminate attraverso opzioni fuori settore come la cattura e lo stoccaggio del carbonio e schemi di compensazione credibili.

“La pandemia ha accelerato la digitalizzazione in alcune aree poiché sono stati introdotti processi senza contatto per ridurre il rischio di trasmissione di COVID-19. Dobbiamo sfruttare questo slancio non solo per migliorare l’efficienza operativa, ma anche per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Le aree di maggiore crescita sono l’e-commerce transfrontaliero e gli articoli speciali come i payload sensibili al tempo e alla temperatura. I clienti di questi prodotti vogliono sapere dove si trovano i loro articoli e in quali condizioni, in qualsiasi momento durante il trasporto. Ciò richiede digitalizzazione e dati”, ha affermato Sullivan.

(Ufficio Stampa IATA)