Rolls-Royce: il Pearl 700 raggiunge ulteriori traguardi nei test

Il Rolls-Royce’s Pearl® 700 engine programme ha raggiunto con successo ulteriori importanti traguardi nei test sulla strada per la certificazione e l’entrata in servizio nel 2022, raggiungendo più di 8.000 cicli di test e più di 3.000 ore di test.

“Durante le campagne di test, il Pearl 700 ha dimostrato affidabilità e prestazioni in condizioni estreme, sperimentando avviamenti a temperature molto basse, dove la viscosità del carburante è paragonabile a quella del miele. Il motore si è comportato altrettanto bene in condizioni calde, completando con successo long, high power endurance runs and high-cycle tests, e ha dimostrato con successo che può funzionare con il 100% di Suatainable Aviation Fuel (SAF). Nemmeno la pandemia globale è riuscita a fermare il rigoroso regime di test: il medium bird strike test è stato eseguito con una nuova configurazione remota che consente ai membri chiave del team di unirsi virtualmente al test”, afferma Rolls-Royce.

“Il programma di test di volo è iniziato nel febbraio 2020 e sta procedendo molto bene con una flotta di cinque dedicated flight-test aircraft e un production-test aircraft. Gli avanzati motori Pearl 700 stanno funzionando eccezionalmente bene e hanno già alimentato il nuovo velivolo ammiraglia Gulfstream G700 oltre la sua massima velocità operativa e altitudine di crociera, volando quasi alla velocità del suono (Mach 0,99/1.220 Km/h) e raggiungendo un’altitudine di 54.000 piedi/16.459 m. Nelle operazioni tipiche, il G700 ha una velocità operativa massima di Mach 0,925 e un’altitudine massima di crociera di 51.000 piedi/15.545 m. Durante le sue prime visite internazionali in Medio Oriente e in Europa, l’aereo ha stabilito due city pair speed records e un terzo record di velocità durante il viaggio di ritorno negli Stati Uniti”, prosegue Rolls-Royce.

Dirk Geisinger, Director Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Vedere il programma Pearl 700 in esecuzione a un ritmo così veloce mi rende davvero orgoglioso del team dietro di esso. Oltre agli approfonditi test a terra, la campagna di test in volo sta procedendo eccezionalmente bene. Oggi si attesta a più di 3.000 engine flying hours da più di 2.000 engine flights e con la G700 test aircraft fleet in volo questi numeri aumentano ogni giorno. La tecnologia pionieristica e le eccezionali prestazioni del Pearl 700 supportano gli aerei business di Gulfstream nel raggiungere nuovi standard per la fascia alta dell’ultra-long-range corporate jet market”.

“L’efficiente Pearl 700 combina il core del motore Advance2, il core più efficiente disponibile nel business aviation sector, con un nuovo low-pressure system, che si traduce in un aumento dell’8% della take-off thrust a 18.250 libbre rispetto al motore BR725. Il motore offre un’efficienza del 5% in più, pur mantenendo bassa rumorosità ed emissioni ai vertici della categoria.

Riunisce tecnologie innovative derivate dal Rolls-Royce Advance2 technology demonstrator programme con la nostra esperienza con il Rolls-Royce BR700, la famiglia di motori leader di oggi nella business aviation. Ciò include un highly-efficient blisked fan, un high pressure compressor con market-leading pressure ratio di 24:1 e sei blisked stages, un ultra-low emissions combustor, una two-stage shroudless high pressure turbine e una enhanced four-stage low pressure turbine tra le più efficienti e compatte del settore.

Il motore è stato sviluppato presso il Rolls-Royce Center of Excellence for Business Aviation Engines a Dahlewitz, in Germania”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)