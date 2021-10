Airbus mette in evidenza le ultime capacità e partnership ad ADEX 2021

Airbus presenterà la sua vasta gamma di prodotti, servizi e partnership industriali in Corea del Sud alla Seoul International Aerospace and Defense Exhibition 2021 (ADEX 2021) la prossima settimana. La mostra si terrà dal 19 al 23 ottobre all’aeroporto di Seoul.

Lo stand espositivo di Airbus (Hall B, Stand B20) presenterà modelli in scala del long range A350-1000 widebody airliner, dell’A400M military airlifter, degli H125 e H160 helicopters e del satellite OneSat altamente flessibile. I visitatori potranno anche ottenere maggiori informazioni sul satellite Pleiades Neo all’avanguardia, che offre immagini nitide a una risoluzione nativa di 30 cm, e aggiornarsi sulle ultime iniziative di Airbus riguardo l’aerospazio sostenibile.

Alla mostra sarà esposto anche un A330 Multi Role Tanker Transport (designato come KC-330 Cygnus) della Republic of Korea Air Force (ROKAF).

La Corea del Sud è un mercato strategico per Airbus nelle commercial aircraft, helicopters, military and space product lines dell’azienda. I clienti nel paese hanno ordinato più di 330 aerei di linea commerciali e oltre 60 elicotteri, mentre quattro A330 MRTT stanno supportando le missioni strategiche di ROKAF. Airbus ha anche sostenuto le attività spaziali del paese. L’azienda ha progettato e prodotto il primo satellite geostazionario della Corea del Sud, GEO-Kompsat, ha sviluppato il primo imager oceanico geostazionario e ha co-sviluppato tre satelliti per l’osservazione della Terra. La società ha anche realizzato ANASIS-II, lanciato di recente, per comunicazioni protette su un’ampia copertura.

Airbus è un partner chiave per l’industria aerospaziale della Corea del Sud, ben illustrata dalla forte e crescente impronta industriale dell’azienda nel paese. Oggi, i componenti prodotti da Korea Aerospace Industries (KAI), Korean Air Aerospace Division (KAL-ASD) e piccole e medie imprese come AeroSpace Technology of Korea (ASTK), sono installati sulle varie commercial aircraft product lines, mentre Airbus e KAI sono partner dei programmi Korean Utility Helicopter (KUH) e Light Civil Helicopter/Light Armed Helicopter (LCH/LAH), con il primo LAH che ha l’obiettivo di entrare in servizio per l’esercito coreano entro il 2023.

(Ufficio Stampa Airbus)