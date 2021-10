Embraer e CAE lanciano un nuovo Phenom 300 Full-Flight Simulator for U.S. Market

Embraer e CAE hanno annunciato oggi, alla convention e alla mostra annuale della National Business Aviation Association (NBAA) 2021, che Embraer-CAE Training Services (ECTS) offrirà un nuovo simulatore di volo completo (FFS) per il Phenom 300E durante la seconda metà del 2022 per soddisfare la crescente domanda di addestramento per business jet negli Stati Uniti. Questo nuovo FFS sarà gestito da ECTS, una joint venture tra Embraer e CAE. La sede dell’FFS sarà definita da ECTS nei prossimi mesi.

“Il nostro scopo con il nuovo FFS, oltre a offrire ai nostri clienti capacità aggiuntiva per l’addestramento negli Stati Uniti, è quello di portare gli ultimi aggiornamenti tecnologici dell’aeromobile e della tecnologia di simulazione, fornendo al contempo il più alto livello di servizio sul mercato mentre il numero di Phenom 300E e le consegne continuano a crescere”, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support.

Light jet più venduto al mondo per nove anni consecutivi, il Phenom 300E è all’avanguardia in termini di tecnologia, prestazioni e comfort. Il light jet, che ha 600 unità operative, è in grado di raggiungere Mach 0,80 e offre un’avionica senza pari, tra cui Runway Overrun e Awareness Alerting System (ROAAS), Emergency Descent Mode, coupled go-around e altro ancora, consentendo ai clienti di raggiungere le proprie destinazione più veloci e con un comfort superiore.

“Siamo felici di aiutare Embraer a migliorare l’addestramento dei piloti”, ha affermato Nick Leontidis, presidente del gruppo CAE, Civil Aviation Training Solutions. “Attraverso questa importante iniziativa aiuteremo a soddisfare la crescente domanda di piloti di business jet combinando metodologie innovative, istruttori competenti e tecnologia di simulazione avanzata”.

Attualmente, ci sono sei simulatori per la famiglia di business jet Phenom in tre diverse località di addestramento: Dallas (Stati Uniti), Londra Burgess Hill (Regno Unito) e Guarulhos (Brasile).

(Ufficio Stampa Embraer)