Rolls-Royce fornirà il servizio TotalCare per gli Air Belgium A330neo engines

Rolls-Royce e Air Belgium hanno firmato un contratto di servizio TotalCare® per i motori Trent 7000 che equipaggiano i due nuovi aeromobili Airbus A330neo della compagnia aerea (leggi anche qui).

Questo, il primo accordo TotalCare della compagnia aerea, è stato attivato quando la nuova flotta è entrata in servizio dopo una cerimonia all’aeroporto di Bruxelles, che ha anche lanciato la nuova rotta di Air Belgium per Mauritius.

TotalCare è l’integrated engine service di punta di Rolls-Royce, progettato per predictive maintenance planning and off-wing repair and overhaul. Trasferisce a Rolls-Royce time-on-wing and maintenance cost risk e offre un monitoraggio avanzato dello stato del motore e futuri miglioramenti del prodotto.

L’ampio, efficiente e competitivo Rolls-Royce CareNetwork supporta i motori in ogni fase del loro ciclo di vita. Di conseguenza, TotalCare offre una maggiore disponibilità degli aeromobili e aumenta i valori residui a lungo termine.

Niky Terzakis, amministratore delegato di Air Belgium, ha dichiarato: “I nostri nuovi aeromobili sono un investimento importante per il nostro futuro, offrendo nuovi livelli di efficienza e sostenibilità. Il nostro accordo TotalCare garantirà la massimizzazione della disponibilità, che massimizza tali vantaggi per i nostri clienti”.

John Kelly, Senior Vice President – Customers di Rolls-Royce, ha dichiarato: “È fantastico che Air Belgium sia diventato l’ultimo membro della nostra famiglia di operatori Trent a scegliere TotalCare. Non vediamo l’ora di supportarli con un regolare ingresso in servizio e per gli anni a venire”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)