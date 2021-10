TAP estende al 31/12 la modifica senza penale dei titoli di viaggio

Il vettore portoghese TAP ha esteso a fine 2021 la possibilità di fruire dell’iniziativa “Book with confidence”, che permette la modifica del biglietto originariamente aquistato senza dover pagare una penale (una sola modifica, viene applicata comunque l’eventuale differenza di tariffa tra il momento di acquisto iniziale e quello di modifica); i dettagli sono disponibili alla pagina https://www.flytap.com/it-it/special-conditions

Oltre al Portogallo con le sue isole e al Canada – Toronto e Montreal sono gli aeroporti serviti dal network di TAP – i passeggeri in partenza dall’Italia per turismo potranno presto raggiungere anche gli Stati Uniti ma il timing della riapertura dei collegamenti dipenderà anche dall’evoluzione della pandemia.

Durante l’operativo invernale, in vigore da fine ottobre, TAP servirà gli aeroporti italiani di Roma, Milano e Venezia per poi ritornare ad ampliare l’offerta su Bologna, Firenze e Napoli da marzo 2022. Resta inoltre attiva la partnership con AccesRail e il conseguente accordo di Codeshare con Trenitalia, che permette di includere, in un unico biglietto, treni ad alta velocità e viaggi aerei, rendendo molto più capillare l’offerta del network italiano.

(Fabrizio Ripamonti)