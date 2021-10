Austrian Airlines amplia la Premium Economy Class

A partire dalla prossima primavera, sempre più passeggeri Austrian Airlines potranno volare sui voli a lungo raggio in Premium Economy Class. La classe di viaggio, introdotta nel 2018, sarà ampliata sull’intera flotta Boeing 767 della compagnia aerea dagli attuali 18 a 30 posti per aereo.

“Come compagnia aerea autenticamente austriaca, portiamo ‘Premium’ nei nostri cuori. Con l’espansione della Premium Economy Class, vogliamo offrire un maggiore comfort di viaggio a un numero ancora maggiore di passeggeri sulle rotte a lungo raggio”, afferma il CCO, Michael Trestl. “Questa classe di viaggio si rivolge a tutti coloro che desiderano un po’ più di comfort e servizio nei viaggi a lungo raggio, ma vogliono comunque volare con un occhio al prezzo. È così che vogliamo rendere l’esperienza di viaggio di ogni passeggero personalizzabile e migliorata individualmente”.

La conversione della flotta Boeing 767 di Austrian sarà effettuata nel primo trimestre 2022. Con l’orario estivo 2022, i tre B767 che servono principalmente destinazioni in Nord America voleranno nella nuova configurazione di cabina. Il cuore della Premium Economy Class è un sedile realizzato appositamente per Lufthansa Group, che offre ai passeggeri più spazio per le gambe e comfort durante il viaggio rispetto alla Economy Class. Inoltre, i passeggeri di questa classe di viaggio possono registrare gratuitamente due bagagli, ciascuno del peso di 23 chilogrammi, e godersi un programma culinario di alta classe con un menu da tre a quattro portate a bordo.

La Premium Economy Class prevede: un sedile Premium con una superficie di seduta più ampia e una generosa distanza tra i sedili; poggiapiedi a partire dalla seconda fila o poggiagambe con poggiapiedi integrato in prima fila; un bracciolo centrale separato con tavolo pieghevole e tavolino da cocktail; schermo da 12 pollici con telecomando per il sistema di intrattenimento di bordo; propria presa di corrente e porta USB sul sedile; 2 bagagli da 23 kg; menu da tre a quattro portate; drink di benvenuto; Kit di cortesia con utili accessori da viaggio.

I posti in Premium Economy Class possono essere prenotati tramite austrian.com. Le tariffe della Premium Economy Class variano tra la Business Class e la Economy Class.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)