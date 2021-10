IAG annuncia il nuovo Chief Financial Officer

International Airlines Group (IAG) annuncia che Steve Gunning ha deciso di dimettersi dal ruolo di Chief Financial Officer e lasciare il Gruppo dopo la pubblicazione dei full year 2021 results della compagnia.

Nicholas Cadbury entrerà a far parte di IAG come Chief Financial Officer. Nicholas arriva da Whitbread PLC, dove è Group Finance Director, essendo entrato a far parte del gruppo nel 2012. È anche non-executive director and Chair of the Audit Committee for Land Securities.

Luis Gallego, Chief Executive Officer di IAG, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Steve per il ruolo chiave che ha svolto nel guidare il Gruppo attraverso le sfide senza precedenti che abbiamo affrontato negli ultimi 18 mesi e gli auguro ogni bene per il futuro. I suoi sforzi e i suoi risultati ci hanno permesso di affrontare la pandemia meglio della maggior parte del nostro settore e di essere in una buona posizione per sfruttare le enormi opportunità mentre i viaggi continuano a riprendersi nei prossimi mesi.

Sono lieto che Nicholas si unirà a IAG. È un CFO rispettato, abile ed esperto con un fantastico curriculum presso Whitbread, Premier Farnell e Dixons Carphone. Nel breve termine, il nostro obiettivo rimane quello di offrire il miglior risultato possibile nel 2021 e assicurarci di essere pronti a tornare alla redditività nel 2022 e Steve continua a svolgere un ruolo chiave nel consentire al Gruppo di raggiungere questo obiettivo”.

Steve Gunning ha dichiarato: “È stata un’esperienza meravigliosa essere coinvolti nella creazione e nel successo di IAG. Ho anche avuto il privilegio di lavorare con così tante persone dedicate e di talento durante i miei oltre vent’anni con British Airways e IAG. Avendo aiutato a guidare con successo il Gruppo attraverso le sfide degli ultimi due anni, ora è il momento giusto per me di cercare una nuova sfida. Il Gruppo è ben posizionato per trarre vantaggio dalla ripresa del trasporto aereo e per emergere come vincitore strategico nel settore”.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)