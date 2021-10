Frontier Airlines sceglie Skywise Health Monitoring come futuro fleet performance tool

Frontier Airlines è diventato l’ultimo operatore nordamericano ad adottare Skywise Health Monitoring come strumento chiave per le performance future della sua flotta, con un contratto quinquennale che copre 111 aeromobili a corridoio singolo.

Lanciato nel 2019, Skywise Health Monitoring (SHM) raccoglie i feed diagnostici dall’aeromobile attraverso il suo collegamento ACARS al sistema informativo del vettore.

Frontier utilizzerà la soluzione per la sua flotta della Famiglia A320. SHM di Airbus supporterà i team di manutenzione e ingegneria del vettore consentendo la gestione in tempo reale degli eventi e la risoluzione dei problemi degli aeromobili. Questo aiuterà il vettore a identificare, dare priorità, analizzare e gestire gli eventi in servizio, consentendo un processo decisionale più rapido e minimizzando i rischi di AOG.

Utilizzando la potenza della piattaforma di dati aeronautici Skywise, SHM raccoglie e centralizza alerts, flight-deck effects, maintenance messages, ecc., li classifica per priorità, correla eventuali guasti con le relative procedure di risoluzione dei problemi, evidenzia gli impatti operativi, fornisce lo storico della manutenzione del sistema (dal logbook e dalle informazioni MIS – Maintenance Information System – raccolte attraverso Skywise Core e memorizzate nel data lake), consentendo un’efficace tracciabilità degli alerts.

Nel complesso, SHM fa risparmiare tempo ai vettori e diminuisce il costo della manutenzione non programmata. Interfacciato nativamente con Skywise Predictive Maintenance (SPM) e Skywise Reliability (SR) per fornire un’esperienza utente integrata, e anche pronto a sfruttare il nuovo on-board Flight Operations and Maintenance Exchanger (“FOMAX”) data router router che può catturare oltre 20.000 parametri dell’aeromobile in tempo reale, SHM consente end-to-end unscheduled event management/fixes, ad esempio anticipando la disponibilità di strumenti e parti più vicine all’aeromobile.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)