Air Canada presenta il summer schedule 2022

Air Canada ha presentato il suo Summer 2022 schedule per Europa, Africa, Medio Oriente e India. Oltre ai servizi consolidati tutto l’anno, la compagnia aerea ha annunciato il suo ritorno alle principali destinazioni stagionali estive come Barcellona, Venezia, Nizza, Manchester, Edimburgo e Reykjavik.

I servizi stagionali per Atene, Roma e Lisbona sono ripresi nel 2021 e torneranno la prossima primavera, insieme al servizio lanciato di recente da Air Canada per Il Cairo.

“Mentre continuiamo a ricostruire la nostra rete globale, Air Canada è entusiasta di pianificare il suo ritorno in queste famose destinazioni per il tempo libero in Europa, Africa e Medio Oriente, offrendo ai suoi clienti di esplorare di nuovo il mondo”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning e Revenue Management, Air Canada. “Il nostro programma consentirà di viaggiare comodamente attraverso i nostri hub di Toronto, Vancouver, Montreal e Calgary da e per le nostre destinazioni globali. Inizia a pianificare in anticipo e prenota con fiducia. Non vediamo l’ora di darvi il benvenuto a bordo”.

Riguardo i servizi tutto l’anno, Milano dovrebbe riprendere a maggio 2022. Per i servizi stagionali, Roma dovrebbe riprendere a marzo 2022, Venezia a aprile 2022.

Air Canada ha inoltre annunciato un’espansione strategica dei suoi servizi in India, con voli aggiuntivi da Toronto e una nuova rotta non-stop tutto l’anno tra Montreal e Delhi. A partire dal 31 ottobre Air Canada offrirà tre voli a settimana alla crescente comunità indiana di Montreal. Inoltre, la compagnia aerea sta aumentando la frequenza per Delhi da Toronto a dieci voli settimanali a partire dal 15 ottobre. Tutti i voli saranno operati con l’aereo più moderno di Air Canada, il Boeing 787-9 Dreamliner da 298 posti con una scelta di tre cabine di servizio: Air Canada Signature Class, Premium Economy ed Economy class.

“Il mercato Canada-India è importante e strategico per Air Canada. Questi voli aggiuntivi e la nuova rotta dimostrano l’anticipazione di Air Canada riguardo alle promesse e alla crescita del subcontinente indiano e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente i legami culturali e commerciali tra i nostri due paesi”, ha affermato Mark Galardo, Senior Vice President, Network Planning and Revenue Management, Air Canada. “L’annuncio di oggi conferma anche l’impegno di Air Canada a far crescere i suoi principali hub di Toronto, Vancouver e Montreal, con un comodo servizio non-stop per l’India da ciascun hub. Air Canada è l’unico vettore che offre un servizio diretto a Delhi da Montreal, consentendo collegamenti facili attraverso la nostra vasta rete”.

Air Canada ha inoltre annunciato oggi un aumento del servizio verso diverse importanti destinazioni sudamericane mentre la compagnia aerea continua a ricostruire la sua rete globale dai suoi hub di Toronto e Montreal. Il servizio per San Paolo, Brasile riprenderà da Montreal l’8 dicembre con quattro voli settimanali per tutto l’anno, mentre il servizio da Toronto per il centro finanziario del Brasile aumenterà a voli giornalieri a partire dal 6 dicembre. San Paolo sarà servita con Boeing 787 Dreamliner.

Il servizio da Montreal a Bogotá, in Colombia, riprenderà il 2 dicembre con tre voli settimanali, mentre i voli da Toronto a Bogotá aumenteranno a quattro a settimana a partire dal 7 novembre, tutti operati con Airbus A330-300. I voli per Bogotá consentiranno ai clienti di collegarsi facilmente in tutta la Colombia e altre destinazioni sudamericane tramite il partner di Star Alliance Avianca.

Air Canada rimane inoltre impegnata a servire Buenos Aires, in Argentina, con voli offerti a Toronto o Montreal via San Paolo. I voli per l’Argentina, che ha annunciato l’intenzione di riaprire ai turisti internazionali a partire dal 1 novembre, sono ancora in attesa dell’approvazione del governo.

Un’altra importante destinazione sudamericana si unirà alla rete di Air Canada nel gennaio 2022 con la ripresa del servizio tra Toronto e Santiago, in Cile, con tre voli settimanali.

(Ufficio Stampa Air Canada)