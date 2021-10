News Brevi – 15.10.2021

AEROPORTO DI FORLI’ PRESENTE A TTG ITALIA – FA srl è stato presente alla 58esima edizione del TTG Travel Experience, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che si sta svolgendo in questi giorni alla Fiera di Rimini. Il management e lo staff hanno dato informazioni riguardanti la programmazione dei voli dall’aeroporto di Forlì. E’ stato presentato anche il nuovo sito di promo-commercializzazione turistica dei territori ravennati forlivesi e cesenati, il cui dominio è www.inromagna.travel. E’ dalla promozione in Italia e all’estero sulle rotte aperte dallo scalo di Forlì e dalla promo-commercializzazione on-line, infatti, che parte la prima sfida della DMC: presentare e vendere il territorio di Forlì, Cesena e Ravenna come una sub-destinazione turistica unica all’interno del più ampio quadro promozionale di Destinazione Romagna.

SAAB ESPANDE LE SUE OPERAZIONI IN FINLANDIA – Saab continua ad espandere le operazioni di ricerca e sviluppo in Finlandia, ora nei campi data-link communication technology e Virtual and Extended Reality (VR/XR) technology. Saab ha accelerato la sua crescita in Finlandia nel 2017 con la creazione di un Centro tecnologico a Tampere. L’unità si è notevolmente ampliata e attualmente impiega circa 60 ingegneri altamente qualificati. Saab supporta anche le forze di difesa finlandesi in aree chiave attraverso la sua controllata Combitech Oy.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO DA CAGLIARI A GENOVA A BORDO DI UN C-130J DELLA 46^ BRIGATA AEREA – Si è concluso alle 15:30 di oggi un volo sanitario urgente di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, che ha trasportato dall’aeroporto di Cagliari a quello di Genova un bambino di sole due settimane in imminente pericolo di vita. La richiesta di trasporto sanitario d’urgenza all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova è pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha avviato immediatamente le procedure necessarie all’attivazione dell’equipaggio della 46^ Brigata Aerea di Pisa, in prontezza operativa per questo genere di missioni. In particolare, la gestione ed il coordinamento della missione è stata condotta dalla Sala operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare con sede a Poggio Renatico che ha assegnato la missione alla 46^ Brigata Aerea, uno dei reparti di volo dell’Aeronautica Militare che assicura il trasporto tempestivo di personale e materiale ovunque sia richiesto. Il piccolo, protetto all’interno di una culla termina, è stato assistito durante il volo di trasferimento da una equipe di personale sanitario specializzato. Una volta che il velivolo militare è atterrato a Genova, il piccolo paziente è stato trasportato immediatamente in ambulanza all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL PRIMO CORSO INTRODUTTIVO ALLE OPERAZIONI SPAZIALI – Venerdì 8 ottobre, presso il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo (RACSA) di Pratica di Mare, si è svolta la cerimonia di chiusura del primo corso introduttivo alle Operazioni Spaziali per il conseguimento della qualifica Spazio-Operazioni e SDA (Space Domain Awareness), appositamente organizzato per le esigenze formative del personale neo assegnato ad incarichi “Spazio” di Enti e Reparti della Forza Armata. Al corso hanno preso parte Ufficiali e Sottufficiali del ruolo naviganti, della specialità controllo difesa aerea missilistica integrata, delle telecomunicazioni, dell’informatica e della cibernetica, oltre ad un uditore, il Colonnello Dario Tarantino, Comandante del Centro Space Situational Awareness di Poggio Renatico (FE). Il corso, organizzato dall’Ufficio Generale per lo Spazio dello Stato Maggiore Aeronautica ed articolato su un singolo modulo in presenza della durata di cinque giorni lavorativi, è finalizzato al conseguimento della qualifica “Spazio-Operazioni e SDA” attraverso la somministrazione ai frequentatori delle nozioni tecnico-teoriche necessarie ad inquadrare l’ambiente spaziale come nuovo dominio operativo. L’attività di docenza è stata assicurata dal personale del Reparto Sperimentale Volo, Gruppo Ingegneria per l’Aerospazio (RSV-GIAS), della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) di Pratica di Mare che, a partire dal 2014, ha contribuito ad implementare la capacità di Space Situation Awareness (SSA) dell’Aeronautica Militare e della Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI GENOVA: VOLI SPECIALI VUELING PER BARCELLONA NELLE FESTIVITA’ NATALIZIE – Genova e Barcellona collegate anche per le festività natalizie con Vueling. La compagnia aerea ha messo in vendita 8 voli speciali a partire dal 20 dicembre 2021 e fino al 10 gennaio 2022. Grazie a questo collegamento sarà possibile partire alla scoperta della città catalana con volo diretto. Il volo Genova – Barcellona è operativo nella stagione estiva (fino al 24 ottobre 2021) e lo sarà nuovamente nella stagione estiva 2022 (a partire dal 27 marzo) con biglietti a partire da 28,99 euro a tratta. Il volo sarà inoltre operativo per le festività natalizie, dal 20 dicembre al 10 gennaio. I biglietti sono in vendita in agenzia di viaggio e sul sito www.vueling.com. Oltre a Barcellona, Vueling collegherà Genova a Parigi Orly a partire dal 5 novembre con due voli alla settimana (il lunedì e il venerdì).

DELTA SI CLASSIFICA NELLA BEST EMPLOYER LIST DI FORBES – Forbes ha classificato Delta Air Lines al numero 20 nella sua World’s Best Employers list, l’ultimo riconoscimento della compagnia aerea quest’anno, oltre al recente riconoscimento di Conde Nast Traveler e USA Today’s 10Best. Ai partecipanti è stato chiesto di valutare le aziende in base all’immagine, all’impronta economica, allo sviluppo dei talenti, all’uguaglianza di genere e alla responsabilità sociale.

KLM: MAPPA INTERATTIVA PER I REQUISITI DI VIAGGIO – KLM informa: “KLM conosce quanto possa essere difficile pianificare un viaggio durante la pandemia di Covid-19. Le regole e le restrizioni di viaggio cambiano costantemente e variano da paese a paese, rendendo più importante che mai per i viaggiatori avere le informazioni più aggiornate quando pianificano un viaggio. Ecco perché, a partire da oggi, KLM offre un servizio interattivo “Where can I fly to?” che mostra i requisiti di viaggio attuali per ogni paese nella rete di KLM. La mappa mostra i requisiti di viaggio in base al paese di partenza e allo stato di vaccinazione dei clienti, in modo che possano scegliere la loro prossima destinazione a colpo d’occhio. Per iniziare a pianificare un viaggio, i clienti possono andare su https://www.klm.nl/en/travel-guide/where-can-i-fly-to e inserire l’aeroporto o il paese di partenza. Possono quindi spostarsi sulla mappa interattiva per visualizzare i requisiti di viaggio più aggiornati per le destinazioni KLM. I clienti che sono stati vaccinati possono fare clic sul pulsante “Sono completamente vaccinato” per visualizzare i requisiti di viaggio adatti al loro stato. Una volta selezionata una destinazione, vengono indirizzati al nostro sito Web TravelDoc, dove possono visualizzare i requisiti di viaggio dettagliati per quella località”.

IBERIA POTENZIA IL PONTE AEREO TRA MADRID E BARCELLONA – Iberia continua a lavorare per riattivare i viaggi di lavoro e, con questo obiettivo, nella nuova stagione invernale darà ancora una volta un ulteriore impulso al servizio Air Bridge tra Madrid e Barcellona. In particolare, a partire da novembre e per tutta la stagione invernale che va fino al 31 marzo, Iberia offrirà da 65 a 68 frequenze settimanali su questa rotta, il che significa fino a 11 voli in ogni direzione dal lunedì al giovedì, che sono i giorni con il maggior numero di clienti. In questo modo i clienti avranno a disposizione voli in entrambe le direzioni dalle 7:00 alle 21:00, il che consentirà loro di sfruttare al meglio la giornata nelle due città, oltre a beneficiare dei collegamenti più efficienti per chi utilizza i voli tra Madrid e Barcellona per proseguire verso altre destinazioni. Il nuovo programma Puente Aéreo di Iberia rappresenta circa il 50% in più di capacità rispetto a quello offerto da Iberia nell’inverno del 2020, quando la compagnia prevedeva 43 frequenze settimanali. Questo aumento è una misura del grande impegno che Iberia sta assumendo per questo servizio, che è la rotta per eccellenza per il traffico business in Spagna.

LEONARDO: SISTEMI OTTICI PER LE FORZE ARMATE TEDESCHE – Leonardo, attraverso la controllata Leonardo Germany GmbH, ha siglato un accordo quadro con il Bundeswehr, in particolare con il Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw), per la fornitura di un massimo di 107.929 ottiche diurne ELCAN Specter® DR 1-4x.

LEONARDO: COLLABORAZIONE PER MIGLIORARE L’UTILIZZO DEI SATI SPAZIALI PER LA SICUREZZA MARITTIMA – SmartSat CRC, Leonardo Australia, e-GEOS e Deakin University annunciano una collaborazione per offrire una risposta alla necessità che i satelliti e l’analisi dei big data possano supportare la sicurezza e la sorveglianza marittima proteggendo le persone e l’ambiente marino, con la firma di un accordo per la prima fase del programma “Enhancing Earth Observation for Maritime Domain Awareness” (EO4MDA). Fondato da SmartSat CRC, EO4MDA mira a supportare le autorità della Zona Economica Esclusiva Australiana e delle aree costiere fornendo dati provenienti da sistemi terrestri, aerei e navali, integrandoli con informazioni geospaziali.

ANA LANCIA INIZIATIVA PER PROMUOVERE IL SAF – All Nippon Airways (ANA) lancia “SAF Flight Initiative”, un nuovo programma dedicato alla riduzione delle emissioni di CO2. Progettato per promuovere il carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) collaborando con aziende leader in questo settore, il programma è l’ultimo sforzo di ANA per ridurre la propria impronta di carbonio e aderire alle linee guida stabilite dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs) nonché soddisfare gli impegni ambientali del Gruppo ANA annunciati nell’aprile 2021. La SAF Flight Initiative si basa sul lavoro precedente di ANA in questo settore e mira a lavorare con partner leader in una vasta gamma di settori, sostenendo i loro sforzi per ridurre le emissioni e per espandere la produzione e l’uso di SAF.

IL PRESIDENTE E CEO DI ANA HD RICONOSCIUTO DALLA REPUBBLICA FRANCESE – ANA HOLDINGS INC. annuncia che Shinya Katanozaka, Presidente e CEO di ANA HD, è stato insignito del prestigioso Chevalier de la Legion of Honor dalla Repubblica francese, ricevendo questa decorazione all’ambasciata francese da Philippe Setton, ambasciatore francese in Giappone, il 13 ottobre. Il premio è stato consegnato in riconoscimento del contributo di Katanozaka alla promozione delle relazioni economiche e culturali tra Giappone e Francia e riflette l’impegno del Gruppo ANA per la costruzione legami più forti tra i due paesi attraverso il turismo e il commercio.

NUOVA CAMPAGNA PER EUROWINGS – Alcune cose nella vita non si possono vivere in videoconferenza. La nuova campagna Eurowings “Just be there” mette in scena queste esperienze speciali in modo emozionale e autentico in vari formati video online. Lorenza Maggio, Responsabile Marketing e Customer Experience di Eurowings: “Durante la pandemia, siamo stati in grado di compensare molte cose nel mondo digitale che semplicemente non erano possibili fisicamente. Tuttavia, le persone sentono sempre più che gli incontri personali con gli altri e l’esperienza di momenti speciali non possono essere sostituiti a lungo termine. Lo dimostrano anche i nostri attuali dati sul traffico, i più forti dall’inizio della pandemia”. Eurowings ha notevolmente rivisto il proprio portafoglio di prodotti e servizi sulla scia della crisi e lo ha adattato alle mutevoli esigenze dei clienti. “Rendiamo possibili viaggi flessibili e una pianificazione spontanea in modo che i nostri ospiti possano nuovamente vivere esperienze personali speciali in modo rilassato”, afferma Maggio: “La nostra campagna lo mette in scena in modo emotivo e positivo”. La campagna Eurowings è in onda come out-of-home digitale, su tutti i principali canali online, oltre che sui social media audio, di proprietà e a pagamento.

BRITISH AIRWAYS: CABIN CREW JOBS PER L’ESTATE 2022 – British Airways ha annunciato oggi che aprirà le sue porte a nuovi cabin crew che lavoreranno per la compagnia aerea dalla primavera del 2022. La compagnia aerea ha già contattato le persone nel pool di talenti esistenti della compagnia, che contiene i dettagli delle persone che hanno lasciato l’attività lo scorso anno ma hanno espresso interesse a tornare nella compagnia aerea, quando i posti di lavoro saranno disponibili. Oltre ai membri dell’equipaggio esperti che desiderano tornare, la compagnia aerea si rivolge anche a un’ampia gamma di persone per creare la forza lavoro dell’equipaggio più diversificata nei suoi 100 anni di storia. Le domande sono ora aperte e le valutazioni si svolgeranno per tutto novembre. La compagnia aerea accelererà i suoi programmi di reclutamento con la speranza di coinvolgere le persone per i suoi primi corsi di formazione a gennaio, per consentire loro di prendere il volo entro marzo 2022. Le persone che desiderano fare domanda per la compagnia aerea possono farlo tramite l’indirizzo www.careers.ba.com.

LUFTHANSA TECHNIK E JAL APPROFONISCONO LA LORO PARTNERSHIP – Lufthansa Technik e Japan Airlines hanno ulteriormente approfondito la loro partnership estendendo un long term agreement on Total Component Support (TCS) services per la flotta Boeing 787 di Japan Airlines. Il contratto quinquennale TCS copre vari componenti installati sulla flotta Boeing 787 di Japan Airlines di 53 aeromobili. I servizi da fornire includono manutenzione, monitoraggio dell’affidabilità, programmi di miglioramento dell’affidabilità e servizi logistici. Kojiro Yamashita, Senior Vice President of Procurement di Japan Airlines, ha dichiarato: “Abbiamo firmato un contratto con Lufthansa Technik come partner che condivide e rispetta il valore che JAL offre ai clienti, operazioni sicure e stabili”. Thomas Boettger, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific, Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Siamo molto orgogliosi e onorati di estendere i nostri servizi con soluzioni MRO complete per la flotta Boeing 787 di Japan Airlines sulla base dei risultati degli ultimi dieci anni”. Con il rinnovato accordo, Japan Airlines e Lufthansa Technik mantengono il loro rapporto di successo che include già una varietà di servizi MRO. Tra gli altri, Lufthansa Technik fornisce servizi TCS per la flotta di Boeing 787 di Japan Airlines dal 2011 e per la flotta di Airbus A350 dal 2018.