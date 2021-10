T-7A: Saab apre una nuova struttura negli Stati Uniti

Meno di 300 miglia separeranno ora Boeing dal suo T-7A teammate Saab, con l’apertura del nuovo stabilimento di produzione all’avanguardia di 100.000 piedi quadrati di Saab a West Lafayette, nell’Indiana.

Il team Boeing-Saab sta producendo il nuovo addestratore avanzato per l’aeronautica americana, con Saab che fornisce la aft section e Boeing la forward fuselage. Attualmente la aft section è costruita nello stabilimento Saab di Linköping, Svezia, e poi spedita negli Stati Uniti.

“Sono ispirato dalle realizzazioni del team Boeing-Saab con il T-7A Red Hawk – che riunisce il meglio del design digitale e dell’innovazione di produzione per costruire questo incredibile trainer”, ha affermato Leanne Caret, presidente e CEO di Boeing Defense, Space & Security. “Le nostre moderne linee di produzione T-7A Red Hawk ci consentono di fornire ai nostri clienti le soluzioni più avanzate digitalmente, prodotte in modo semplice ed efficiente e supportate in modo intelligente e siamo onorati di collaborare con Saab per renderlo possibile”.

“I nostri team non dovranno più affrontare lunghi programmi di spedizione transatlantica”, ha affermato Steve Parker, Boeing Bombers & Fighters, vice president and general manager. “Le caratteristiche digitali di questo trainer non solo consentono una crescita adattiva nelle costruzioni future, ma migliorano anche significativamente la qualità rispetto ai metodi di progettazione e produzione tradizionali”.

Il T-7A Red Hawk è passato dal concetto al primo volo in soli 36 mesi utilizzando tecniche avanzate di progettazione digitale e ingegneria basata su modelli.

Nel settembre 2018 l’aeronautica statunitense ha assegnato a Boeing un contratto da 9,2 miliardi di dollari per la fornitura di 351 velivoli da addestramento avanzati e 46 simulatori di addestramento a terra associati.

“Questa apertura segna un momento storico per Saab. Questa struttura ad alta tecnologia e la sua crescente forza lavoro sono il risultato dei continui investimenti di Saab negli Stati Uniti. Proprio come il T-7A Red Hawk addestrerà la prossima generazione di piloti, non vediamo l’ora di accogliere e formare la prossima generazione di ingegneri aerospaziali e altri dipendenti qualificati”, ha affermato il presidente e CEO del Gruppo Saab, Micael Johansson. “In qualità di partner locale di fiducia, Saab si impegna a investire sia nella nostra comunità di West Lafayette che nella ricerca e sviluppo per un mondo più sostenibile, per proteggere le persone e la società”.

(Ufficio Stampa Boeing – Saab – Photo Credits: Saab)