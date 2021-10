Siglato Accordo tra ENAC e Dipartimento dei VV.F.

Giovedì 14 ottobre, presso il Ministero dell’Interno, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile (Dipartimento VV.F.), il Prefetto Laura Lega ed il Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), Dott. Alessio Quaranta, hanno sottoscritto l’Accordo istituzionale tra l’ENAC ed il Dipartimento dei VV.F., avvenuta il 20 settembre scorso in forma digitale disgiunta. Presente alla sottoscrizione il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Guido Parisi.

L’accordo, della durata di sei anni, definisce il quadro dei rapporti istituzionali tra il Dipartimento VV.F. e l’ENAC ai fini dello svolgimento delle funzioni di Autorità Competente, rispettive e di coordinamento, nell’ambito della certificazione e della sorveglianza dei Servizi di soccorso e Lotta Antincendio in ambito aeroportuale. Costituisce di fatto l’avvio di una rinnovata collaborazione nel complesso settore dell’aviazione civile che si esplicherà anche attraverso l’impiego di personale del Dipartimento VV.F. per attività ispettive congiunte, l’organizzazione di incontri e corsi formativi destinati al personale coinvolto, la condivisione di iniziative di promozione ed informazione rivolte agli Stakeholder interni ed esterni alle due istituzioni.

Il Capo Dipartimento VV.F., a fine incontro, ha commentato: “Questa con ENAC è una collaborazione avviata da anni. L’accordo di oggi si prefigge, tra l’altro, l’obiettivo di sorvegliare in regime di terzietà ed in linea con la normativa europea i dispositivi di sicurezza antincendi nei maggiori aeroporti italiani, dove il servizio è erogato direttamente dai Comandi VVF territoriali con circa 3000 unità e 300 automezzi speciali”.

“La sottoscrizione di questo Accordo – ha evidenziato il Direttore Generale dell’ENAC Dott. Alessio Quaranta – rappresenta il punto di partenza di una inedita intesa istituzionale finalizzata a conseguire, sulla scorta delle relazioni consolidate ed alla luce di nuove sinergie, un sistema di Safety Oversight nazionale costantemente in linea con i dettami della normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di Servizi di soccorso e Lotta Antincendio in ambito aeroportuale”.

(Ufficio Stampa ENAC – Dipartimento dei Vigili del Fuoco)