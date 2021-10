Airbus Helicopters presenta in Italia l’H145 pentapala

Giovedì 14 ottobre 2021 Airbus Helicopters, nella sua struttura presso l’Aeroporto di Trento, ha presentato ai media l’H145 Five Blades.

L’H145, che è già una macchina matura e di successo (primo volo a giugno 2010), con il rotore pentapala acquisisce ulteriori capacità. L’innovativo five-bladed rotor (la versione pentapala è stata certificata da EASA a giugno 2020) permette un incremento del carico utile di 150 Kg (330 lb). La semplicità del nuovo bearingless main rotor design agevola anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente l’efficienza, l’affidabilità e la disponibilità dell’H145.

L’elicottero è equipaggiato con due motori Safran Arriel 2E, con Takeoff power di 892 shp, dotati di full authority digital engine control (FADEC). Altro aspetto importante, l’H145 è dotato della Helionix digital avionics suite, includendo inoltre un high performance 4-axis autopilot, che consente di aumentare la sicurezza e ridurre il pilot workload.

L’impronta acustica dell’elicottero è particolarmente bassa, rendendolo il più silenzioso della propria categoria.

La macchina ha un MTOW (Maximim Takeoff Weight) di 3.800 Kg, un carico utile di 1.905 Kg e presenta una maximim altitude for TO and landing di 6.096 metri.

Riguardo questo aspetto, l’H145 è l’unico della sua gamma a decollare e atterrare a 20.000 piedi, una distinzione confermata a settembre 2019 con un volo sull’Aconcagua nella catena montuosa delle Ande (22.840 piedi), dove l’H145 ha dimostrato la sua riserva di potenza ad alta quota. Le sue eccezionali High and Hot performance permettono quindi all’elicottero una elevata versatilità e sicurezza per le missioni a cui è dedicato.

Il range massimo con standard fuel tanks è di 349 Nm (650 Km), 438 Nm con serbatoio ausiliario. Max endurance con standard fuel tanks di 3 ore e 31 minuti.

Ci sono 362 H145 operativi, con 109 clienti, operativi in 46 paesi. Il primo H145 pentapala è stato consegnato a settembre 2020 all’operatore HEMS norvegese Stiftelsen Norsk Luftambulanse. A maggio 2021 Airbus Helicopters ha eseguito il primo retrofit di un four-bladed H145 nella nuova five-bladed version (riguardo questo aspetto, anche la struttura di Trento è abilitata per la conversione).

L’H145 è ideale per diverse missioni, come trasporto persone, lavoro aereo presso impianei eolici, sicurerezza pubblica, ma le sue potenzialità emergono in particolare nelle missioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Service). L’H145 offre una notevole spaziosità interna e una altezza della cabina elevata (permettendo quindi diverse configurazioni sia per il trasporto persone che per HEMS), agevolando il lavoro degli operatori. Questo elevato spazio interno è ottenuto con un limitato ingombro esterno, caratteristica questa indispensabile per atterrare in ambienti spesso molto impegnativi. La possibilità di caricare il paziente dal portello laterale o dal retro permette una grande flessibilità, grazie anche al rotore di coda di tipo Fenestron (caratteristica che distingue gli elicotteri Airbus) che offre una elevata sicurezza durante le manovre di carico intorno all’elicottero.

Con la versione pentapala si sono ulteriormente ridotte sia la rumorosità che le vibrazioni, rendendo ancora più confortevole l’elicottero.

Airbus Helicopters è leader di mercato nel settore HEMS.

Ai media è stata data la possibilità di effettuare un demo flight con l’H145 pentapala, che si è svolto tra le montagne vicino a Trento (per la precisione vicino alle Dolomiti del Brenta). In volo si nota immediatamente la notevole silenziosità e la vibrazioni vermamente molto ridotte (cosa non scontata su un elicottero). Queste caratteristiche sono molto importanti, pensiamo ad esempio ad una missione HEMS, dove avere basse vibrazioni è fondamentale per il lavoro degli operatori sanitari e per la salvaguardia del paziente.

Si sente la riserva di potenza che la macchina offre, dando una sensazione di prontezza e sicurezza in ogni manovra, anche grazie alla maneggevolezza e alla prontezza di risposta ai comandi dell’elicottero.

Anche esternamente, la rumorosità è inferiore rispetto alla precedente versione four blades e ad altri elicotteri della stessa classe.

Cosa molto importante, il costruttore fa notare che l’H145 pentapala presenta costi operativi ridotti del 30% e una riduzione del 30% di emissioni di CO2 rispetto ai principali concorrenti. Riguardo l’aspetto ambientale, la macchina è pronta per l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Concludendo, sicuramente l’H145 pentapala sarà sicuramente molto apprezzato dagli operatori, grazie alle sue caratteristiche, confermando la leadership del costruttore in settori come il mercato HEMS. Airbus Helicopters giustamente punta molto su questa macchina anche per il mercato italiano, che sicuramente apprezzerà le performance, la versatilità e la sicurezza dell’H145 Pentapala, ponendolo come punto di riferimento per gli elicotteri della sua classe.

L’album fotografico completo lo trovate sulla nostra pagina Facebook ufficiale, a questo link.

(Paolo Rebosio – Md80.it – Photo Credits: Erika Brambilla – Paolo Rebosio)