Emirates lancia un’offerta per le famiglie che visitano Dubai durante Expo 2020

Emirates trasforma le vacanze a Dubai durante Expo 2020 in un affare di famiglia: la compagnia aerea ha lanciato un’offerta speciale sui biglietti per bambini per Dubai, oltre a una serie di incentivi che garantiscono un’esperienza memorabile in una delle destinazioni più amate.

Con quest’ultima offerta a tempo limitato, non c’è mai stato un momento migliore per visitare Dubai. Nella promozione, valida fino al 30 ottobre, le famiglie che prenotano i biglietti per Dubai, pagheranno solo il 25% della tariffa piena per i bambini dai 2 agli 11 anni, in vigore per tutta la durata di Expo 2020. L’offerta speciale è applicabile su tutti i biglietti di Business ed Economy Class per Dubai, per date di viaggio fino al 31 marzo 2022.

“Con Dubai che ospita la più grande Expo mondiale mai tenuta, Emirates desidera che i viaggiatori di tutte le età possano provare l’emozione dell’evento più grande del suo genere nella regione. In qualità di Premier Partner e compagnia aerea ufficiale di Expo 2020 Dubai, Emirates non vede l’ora di portare i visitatori all’evento tramite il suo network che collega oltre 120 destinazioni a Dubai.

I nuclei familiari, in media composti da quattro membri, rappresentano oltre il 30% dei clienti che pianificano un viaggio a Dubai questo inverno, un importante segnale dell’attrattiva della città per le famiglie con bambini piccoli, in particolare da Regno Unito, Francia, Germania, Russia, Svizzera e Italia. Un altro indizio della popolarità di Dubai per le famiglie è il traffico passeggeri, cresciuto del 15% di settimana in settimana e più della metà dei visitatori che pianificano una vacanza nei prossimi mesi ha già visitato Dubai e intende rimanerci più di una settimana”, afferma Emirates.

Le offerte non finiscono qui: grandi e piccoli hanno infatti diritto a un Expo Day Pass gratuito per ogni biglietto Emirates verso Dubai durante l’evento. Se questo non è abbastanza, ulteriori vantaggi e offerte interessanti attendono i viaggiatori.

I membri del pluripremiato programma fedeltà della compagnia aerea, Emirates Skywards, accumuleranno miglia Skywards per i biglietti aerei acquistati. Emirates ha inoltre lanciato un’offerta speciale Expo in cui i clienti guadagneranno 1 miglio Skywards per ogni minuto trascorso a Dubai fino al 31 marzo 2022. I soci Emirates Skywards esistenti e nuovi che si iscrivono al programma prima del 31 marzo 2022 potranno usufruire dell’offerta su Emirates.com e accumulare fino a 5.000 Miglia. Con le Miglia aggiuntive accumulate durante Expo, i clienti potranno riscattarle per usufruire di biglietti aerei premio e altri vantaggi.

Nell’edizione Expo dell’offerta annuale My Emirates Pass, semplicemente mostrando la carta d’imbarco, i clienti Emirates potranno accedere gratuitamente al Dubai Frame, una delle attrazioni iconiche della città, che offre una vista panoramica della vecchia e della nuova Dubai. Inoltre, la carta d’imbarco Emirates consente ai clienti di usufruire di interessanti sconti e vantaggi in oltre 500 negozi, ristoranti e attrazioni a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti. I dettagli delle offerte sono disponibili su www.emirates.com/myemiratespass.

Il programma di Expo 2020 Dubai è ricco di esperienze, mostre e spettacoli per tutta la famiglia, con settimane tematiche, intrattenimento ed edutainment, arte, tecnologia e opzioni gastronomiche per tutti i palati. I visitatori potranno visitare i 192 padiglioni nazionali per un viaggio culturale o i padiglioni tematici e speciali per dare uno sguardo al futuro e alle innovazioni che stanno facendo la differenza nel mondo di domani.

Emirates ha introdotto una serie completa di misure di sicurezza in ogni fase di viaggio. La compagnia aerea ha anche recentemente introdotto la tecnologia contactless e potenziato le sue capacità di verifica digitale per offrire ai suoi clienti ancora più opportunità di utilizzare IATA Travel Pass quest’estate.

Emirates continua ad essere leader nel settore, con prodotti e servizi innovativi che soddisfano le esigenze dei viaggiatori in un periodo così dinamico. Recentemente la compagnia aerea ha ulteriormente sviluppato le sue iniziative di assistenza ai clienti con policy di prenotazione ancora più generose e flessibili, un’estensione della copertura assicurativa multi-rischio e aiutando i clienti a raccogliere miglia e livelli membership.

I viaggiatori sono incoraggiati a controllare le più recenti restrizioni di viaggio governative nel paese di partenza e ad assicurarsi di rispettare i requisiti di viaggio della loro destinazione.

Per maggiori informazioni sui requisiti di ingresso per i viaggiatori internazionali a Dubai visitare: https://www.emirates.com/english/help/covid-19/dubai-travel-requirements/.

