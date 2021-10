KLM opera voli diretti verso 162 destinazioni questo inverno

Il nuovo winter schedule di KLM entrerà in vigore il 31 ottobre ed è valido fino al 26 marzo 2022. Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio sempre più numerose, KLM sarà in grado di aumentare nuovamente la capacità questo inverno e, di conseguenza, prevede di operare voli diretti da Amsterdam verso 162 destinazioni diverse, 72 intercontinentali e 90 in Europa.

Riguardo i collegamenti intercontinentali, KLM ha ripreso i servizi operativi per quasi tutta la sua rete pre-Covid (una destinazione esclusa). I voli intercontinentali opereranno a circa il 75% della capacità questo inverno rispetto all’inverno 2019.

Ora che i viaggiatori europei vaccinati saranno nuovamente i benvenuti negli Stati Uniti a partire dall’8 novembre, KLM amplierà la propria capacità verso varie destinazioni statunitensi. Il numero di voli per Atlanta, ad esempio, raddoppierà quasi a 12 a settimana, ci saranno inoltre 11 voli settimanali per New York JFK questo inverno. KLM servirà anche Las Vegas e Miami questo inverno, entrambe tre volte a settimana. Il servizio per Minneapolis, ripreso in estate, continuerà anche questo inverno con tre voli settimanali.

KLM ha iniziato a notare un forte aumento della domanda di viaggi nella parte caraibica del Regno dei Paesi Bassi quest’estate. Questo è il motivo per cui la compagnia aerea sta espandendo la capacità anche ai Caraibi e raddoppierà il numero di voli per Curaçao a 14 a settimana. Aumenterà anche la capacità giornaliera sulla rotta per Aruba e Bonaire operando un Boeing 777-300ER, il suo più grande aereo passeggeri. Per soddisfare la domanda prevista durante le festività natalizie, KLM sta pianificando tre voli settimanali aggiuntivi per queste isole, portando il numero totale di voli settimanali per Aruba e Bonaire a dieci entro la fine dell’anno.

La rete KLM mostra segnali di ripresa anche in Sud America, con quattro voli settimanali per San José e Liberia in Costa Rica (rispetto ai due dello scorso inverno) e un servizio giornaliero per Panama City. Anche la capacità sulla rotta per Paramaribo aumenterà considerevolmente questo inverno, con quattro voli settimanali (rispetto a uno lo scorso inverno a causa di rigide restrizioni di viaggio). Il servizio di linea più lungo di KLM, non-stop da Amsterdam a Santiago del Cile, continuerà questo inverno con tre voli settimanali.

Questo inverno vedrà l’introduzione di quattro destinazioni completamente nuove: Mombasa, Cancún, Port of Spain e Bridgetown. Il primo volo per Cancún in Messico decollerà il 2 novembre, con cinque voli settimanali durante le festività natalizie. Questo porterà il numero totale di voli settimanali di KLM in Messico a 12. Il primo volo (combinato) per Port of Spain a Trinidad e Tobago e Bridgetown nelle Barbados è decollato il 16 ottobre e alla fine opererà tre volte a settimana. Il servizio di linea per Mombasa in Kenya dovrebbe iniziare all’inizio di dicembre. KLM sta attualmente ottenendo i necessari permessi di volo dalle autorità keniane.

La rete asiatica di KLM è ancora ostacolata dalle restrizioni di viaggio. Di conseguenza, la domanda per questi voli è in ritardo rispetto a quella per altre regioni. Tuttavia, la domanda di trasporto merci da e per l’Asia rimane elevata, consentendo a KLM di continuare a servire molte delle sue destinazioni questa stagione invernale.

In Europa, KLM sta soddisfacendo il forte aumento della domanda sia per le vacanze che per i viaggi d’affari. Nuove destinazioni come Zagabria e Poznan si sono rivelate popolari subito dopo la loro introduzione quest’estate e KLM prevede di continuare a operare questi servizi questo inverno. Con la loro aggiunta, il numero di destinazioni europee servite da KLM supererà infatti quello dell’inverno 2019.

In molti casi, il numero di voli verso destinazioni europee è ancora leggermente inferiore rispetto ai dati pre-Covid-19. KLM opera a circa l’84% della sua capacità di rete europea. Anche così, la compagnia aerea serve ancora una volta le principali città europee, tra cui Berlino, Londra, Monaco e Parigi, almeno cinque volte al giorno. Ciò rende l’orario invernale di KLM, con più voli rispetto all’estate, attraente per il numero crescente di viaggiatori d’affari europei. Aumentando il numero di voli in Europa, KLM sarà ancora una volta in grado di collegare molte località europee attraverso Amsterdam Schiphol, rafforzando lo status dell’aeroporto come hub globale.

“Dopo più di 18 mesi, si riaprono sempre più frontiere e siamo sulla buona strada per la ripresa. KLM è lieta di poter offrire ancora una volta così tante destinazioni ai passeggeri. Non vediamo l’ora di fare ciò che sappiamo fare meglio: riunire le persone. Il viaggio riguarda le connessioni personali, ed è questo che rappresenta KLM”, afferma Pieter Elbers, Presidente e CEO di KLM.

“KLM apprezza quanto possa essere difficile pianificare un viaggio durante la pandemia Covid-19. Le regole e le restrizioni di viaggio cambiano costantemente e variano da paese a paese, rendendo più importante che mai per i viaggiatori avere le informazioni più aggiornate quando pianificano un viaggio. Ecco perché KLM offre una mappa interattiva che mostra i requisiti di viaggio attuali per ogni paese nel network di KLM. La mappa mostra i requisiti di viaggio in base al paese di partenza e allo stato di vaccinazione dei viaggiatori, in modo che possano scegliere la loro prossima destinazione a colpo d’occhio.

KLM stabilisce gli standard più elevati possibili per l’igiene prima, durante e dopo i voli. Ha ricevuto l’APEX Health Safety Diamond Award e lo Skytrax COVID-19 Airline Excellence Award, riconoscimento della sua leadership nel settore dell’igiene e della sicurezza sanitaria. KLM offre inoltre ai clienti la massima flessibilità quando si tratta di prenotare, modificare o cancellare i viaggi. Un altro fiore all’occhiello di KLM è che ha mantenuto il five-star APEX product and service rating, basato sulle valutazioni dei passeggeri di tutto il mondo.

Al momento le destinazioni, i voli e le capacità sopra descritte sono valide per i mesi di novembre e dicembre. Date le numerose restrizioni di viaggio che rimangono e la loro imprevedibilità, potrebbero essere necessarie modifiche da gennaio in poi”, afferma la compagnia.

(Ufficio Stampa KLM)