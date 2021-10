Airbus riceve il primo A320 Flight Hour Services maintenance contract in Europa per supportare l’intera flotta single aisle di Finnair

Finnair ha selezionato i servizi FHS (Flight Hour Services) di Airbus per supportare la sua intera flotta A320 Family (35 aeromobili), diventando così il primo cliente europeo FHS per una flotta A320.

Dopo i recenti contratti in Asia-Pacifico e nella regione del Medio Oriente, questo primo accordo FHS dall’Europa dimostra la crescente fiducia riposta nei maintenance by the hour services di Airbus dai vettori di tutto il mondo, sia per le flotte widebody che per quelle a corridoio singolo.

Finnair beneficerà di servizi integrati per i materiali, compreso lo stoccaggio in loco presso la loro base principale di Helsinki, l’accesso agli Airbus mutualised spares pools e i servizi di ingegneria e riparazione dei componenti in tutto il mondo. Il contratto FHS copre ‘nose to tail’ material services, compresi i componenti del motore.

Airbus garantirà la disponibilità dei pezzi di ricambio, generando valore attraverso una maggiore disponibilità della flotta e risparmi sui costi operativi di manutenzione.

Juha Ojala, Vice President Technical Operations di Finnair, ha dichiarato: “Cerchiamo continuamente di creare più valore nella nostra catena di fornitura. Questa collaborazione assicura un servizio migliorato e innovativo per l’affidabilità e la disponibilità dei componenti, sostenendo al contempo la flessibilità della flotta. Siamo sinceramente lieti di rafforzare il rapporto tra Finnair e Airbus”.

“Siamo molto felici di vedere i nostri Flight Hour Services riconosciuti come un mezzo efficiente per accompagnare il progressivo ramp-up delle operazioni dei vettori in Europa, e ringraziamo Finnair per la loro fiducia”, dice Bart Reijnen, Head of Airbus Material Services. “Per più di un anno, abbiamo lavorato duramente per adattare i nostri servizi di manutenzione ed essere in grado di fornire più flessibilità e reattività ai nostri vettori clienti. Questo miglioramento della qualità del servizio è un ulteriore modo per Airbus di sostenere la ripresa del settore dell’aviazione”.

La flotta globale Airbus coperta da FHS è aumentata di oltre il 25% negli ultimi due anni, confermando l’importanza delle soluzioni flessibili e a consumo per i vettori per garantire operazioni efficienti e contenere i costi.

Finnair è un cliente di lunga data di Airbus. Il vettore opera aeromobili della Famiglia Airbus A320 sul suo network in Europa e Airbus A330 e A350 sui voli a lungo raggio.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Finnair – Airbus)