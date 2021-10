Embraer: rinnovi di contratti di supporto annunciati a MRO Europe

Embraer ha annunciato oggi a MRO Europe, un importante evento di manutenzione aeronautica, di aver firmato il rinnovo del Pool Program con TAP express, controllata di TAP Air Portugal. Il contratto include un ampio supporto per i componenti della flotta E-Jets della compagnia aerea. Attualmente, il Pool program di Embraer supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

“Nel corso degli anni, il supporto di Embraer si è dimostrato di enorme valore per la nostra attività. Avere Embraer al nostro fianco ci dà la tranquillità di poterci concentrare solo sulle operazioni quotidiane per offrire ai passeggeri il nostro miglior servizio”, ha affermato Valter Fernandes, Managing Director of TAP express.

Dal 1998, TAP express, precedentemente nota come PGA-Portugália Airlines, si è affidata a Embraer per il supporto dei componenti tramite il Pool Program durante l’utilizzo dell’aeromobile ERJ 145. Nel 2016, la compagnia aerea ha introdotto gli E-Jet nella sua flotta, che attualmente conta 13 jet, e la partnership è stata estesa al nuovo tipo.

“Siamo davvero lieti di estendere la nostra partnership di lunga data con TAP per molti anni a venire”, ha affermato Danielle Vardaro, Head of Worldwide Customer Support and Aftermarket Sales. “Il rinnovo con TAP, compagnia riconosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza operativa, è un’approvazione del lavoro di supporto di Embraer e dei nostri team di assistenza”.

Il Pool Program di Embraer è progettato per consentire alle compagnie aeree di ridurre al minimo il loro investimento iniziale su scorte e risorse riparabili di alto valore e di sfruttare l’esperienza tecnica di Embraer e il suo vasto component repair service provider network. I risultati sono risparmi significativi sui costi di riparazione e di inventario, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e l’eliminazione virtuale della necessità di risorse necessarie per la gestione delle riparazioni, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti.

Embraer ha inoltre annunciato oggi a MRO Europe di aver firmato un Pool Program agreement con Air Montenegro, per supportare un’ampia gamma di componenti riparabili per la flotta di due E195 della compagnia aerea.

Il portafoglio Embraer Services & Support offre un’ampia gamma di soluzioni competitive progettate per ogni cliente, per supportare la crescente flotta di aeromobili Embraer in tutto il mondo e offrire la migliore esperienza post-vendita nel settore.

EmbraerX ha inoltre firmato un accordo pluriennale con Republic Airways Inc. per l’utilizzo della Beacon maintenance coordination platform, che supporterà la trasformazione digitale della compagnia aerea. Beacon supporterà tutte le operazioni di manutenzione e accelererà i tempi di ritorno in servizio degli aeromobili integrando la piattaforma nelle stazioni di Republic e includerà ciascuno dei loro fornitori di manutenzione su chiamata. Republic Airways è attualmente uno dei maggiori operatori commerciali regionali negli Stati Uniti con una flotta di 223 aeromobili, che opera voli regionali per i tre maggiori vettori statunitensi.

Il rapporto con Republic è iniziato nel gennaio 2020, quando la società ha stretto una partnership con Beacon come cliente di lancio per il segmento dell’aviazione commerciale negli Stati Uniti. Implementando Beacon, Republic e l’intera suite di partner di servizi di manutenzione hanno ottenuto un vantaggio competitivo grazie all’efficienza della piattaforma nella risoluzione dei casi di manutenzione. Come uno dei primi ad adottare Beacon, Republic ha convalidato e testato le funzionalità del prodotto Beacon con i suoi utenti nel segmento dei grandi operatori indipendenti regionali.

“Quando abbiamo introdotto Beacon, eravamo determinati a trovare un modo migliore per gestire le nostre operazioni di manutenzione quotidiana e continuare a promuovere l’efficienza. Beacon ha permesso ai nostri team di essere più mobili – per monitorare, partecipare e connettersi agli eventi – riportando gli aerei in servizio più velocemente, portando il nostro ecosistema di partner a bordo della trasformazione digitale. Il nostro successo dipende dal supportare i nostri partner nello svolgere il lavoro in modo efficiente”, ha affermato Dale Cash, Director of Maintenance at Republic Airways.

Durante i primi sei mesi del 2021, Republic ha registrato una diminuzione del ritardo medio quando ha adottato Beacon nelle sue stazioni base.

“Republic Airways è stato un incredibile partner guidato dall’innovazione e sta applicando la tecnologia per offrire un valore eccezionale ai suoi partner e passeggeri. Insieme, stiamo armonizzando l’ecosistema aftermarket e sbloccando alcuni degli attuali vincoli applicando soluzioni del 21° secolo per potenziare i processi esistenti. Siamo molto orgogliosi di espandere la nostra relazione con Republic”, ha commentato Marco Aurelio Cesarino, Head of Beacon.

Estendendo questo accordo, la piattaforma Beacon continua ad espandere la sua impronta e la sua missione di ridurre i tempi di fuori servizio e i ritardi per tutti i tipi di aeromobili in più segmenti dell’aviazione, sfruttando la collaborazione e i value-based services su larga scala tra le diverse parti interessate.

