Il primo Boeing 787-9 di Lufthansa sarà chiamato “Berlin”

La capitale tedesca riceverà un nuovo “flying” ambassador: Lufthansa battezzerà “Berlin” il suo primo Boeing 787-9. La cerimonia di inaugurazione avrà luogo dopo la consegna del velivolo il prossimo anno.

“Berlin” è il primo di cinque Boeing 787-9 Dreamliner che Lufthansa aggiungerà alla sua flotta nel 2022. L’aereo a lungo raggio consuma in media solo 2,5 litri di cherosene per passeggero e 100 chilometri percorsi, circa il 30% in meno rispetto ai velivoli precedenti. Anche le emissioni di CO2 sono notevolmente migliorate.

Dal 1960, Lufthansa ha la tradizione di intitolare i suoi aerei alle città tedesche. Willy Brandt, cancelliere della Germania Ovest alla fine degli anni ’60 e ’70, ha onorato Lufthansa durante il suo mandato come sindaco di Berlino Ovest (1957-1966) nominando il primo Boeing 707 della compagnia aerea “Berlin”. Più recentemente, un Airbus A380, con registrazione D-AIMI, portava il prestigioso nome della capitale tedesca.

Il primo Boeing 787-9 Lufthansa – “Berlin” – sarà immatricolato D-ABPA. La prima destinazione intercontinentale programmata per il 787-9 di Lufthansa sarà Toronto, centro finanziario e hub del Canada.

Lufthansa e la capitale tedesca hanno una relazione lunga e speciale. La compagnia prebellica è stata fondata a Berlino nel 1926 ed è risorta fino a diventare una delle principali compagnie aeree del mondo. Dopo il culmine della seconda guerra mondiale e per 45 anni, solo gli aerei civili degli “alleati” furono autorizzati ad atterrare nella città divisa. Dalla riunificazione, Lufthansa vola a Berlino da più di 30 anni, e nessun altro gruppo di compagnie aeree ha trasportato così tanti berlinesi in tutto il mondo negli ultimi decenni come Lufthansa e le sue sorelle. Attualmente, le compagnie aeree di Lufthansa Group collegano la capitale tedesca a circa 260 destinazioni in tutto il mondo, sia con volo diretto che tramite collegamenti in uno dei tanti hub del gruppo.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)