Lufthansa Technik rinnova il base maintenance services contract con easyJet

Lufthansa Technik AG ha rinnovato un substantial base maintenance contract con easyJet per oltre 140 aeromobili A320 Family della compagnia aerea, che è stato inizialmente firmato nel 2016. Questa collaborazione di successo è stata ora estesa di altri cinque anni. I base maintenance services verranno eseguiti presso le strutture di Lufthansa Technik a Sofia/Bulgaria e inoltre a Malta e Budapest/Ungheria, come richiesto.

Brendan McConnellogue, easyJet Director of Engineering, ha osservato: “Nel corso degli anni abbiamo utilizzato Lufthansa Technik Maintenance in numerosi siti e l’abbiamo sempre trovata un partner affidabile a supporto della manutenzione della nostra famiglia A320. Il rinnovo di questo contratto garantisce che questa relazione di lavoro continui e mantenga gli elevati standard di affidabilità tecnica di easyJet”.

Marcus Motschenbacher, Vice President & CCO Aircraft Maintenance Services, Lufthansa Technik, ha commentato: “Siamo onorati di estendere la nostra partnership con easyJet come una delle compagnie aeree leader in Europa. Il rinnovo di questo contratto dimostra che mantenere elevati standard di qualità del servizio è di importanza strategica”.

Kai-Stefan Röpke, Vice President Corporate Sales EUMEA of Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Questo è un altro pilastro significativo della nostra continua e solida relazione con easyJet. Anche negli attuali tempi difficili siamo stati in grado di gestire insieme le sfide che la crisi Covid ci ha imposto e trovare soluzioni praticabili per continuare i nostri servizi per easyJet”.

Gli extended overhaul services estesi a Sofia nell’ambito del nuovo accordo sono già iniziati nell’ottobre 2021.

