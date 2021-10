Boeing: opportunità per il mercato dell’aviazione commerciale in Africa

Boeing prevede che le compagnie aeree africane richiederanno 1.030 nuovi aeroplani entro il 2040 per un valore di 160 miliardi di dollari e servizi post-vendita del valore di 235 miliardi di dollari, consentendo la crescita dei viaggi aerei di tutto il continente. Boeing ha condiviso la proiezione come parte del Commercial Market Outlook (CMO) 2021, la valutazione a lungo termine della società sulla domanda di aerei e servizi commerciali.

Le forti prospettive di crescita a lungo termine dell’Africa per l’aviazione commerciale sono strettamente legate alla prevista crescita economica annuale del 3% del continente nei prossimi 20 anni. Si prevede che iniziative come l’African Continental Free Trade Area e il Single African Air Transport Market stimoleranno il commercio, i viaggi aerei e la cooperazione economica. Inoltre, si prevede che la classe media e la popolazione attiva della regione raddoppieranno entro la fine del periodo di previsione, determinando un aumento della domanda di viaggi aerei, secondo Boeing.

“L’Africa ha ottime opportunità per espandere i viaggi e il turismo, in coincidenza con l’aumento dell’urbanizzazione e l’aumento dei redditi”, ha affermato Randy Heisey, Boeing managing director of Commercial Marketing for Middle East and Africa. “I vettori africani sono ben posizionati per supportare la crescita del traffico interregionale e acquisire quote di mercato, offrendo servizi che collegano in modo efficiente i passeggeri e consentono il commercio all’interno del continente”.

Il CMO Africa 2021 include queste proiezioni fino al 2040:

– Le compagnie aeree in Africa aumenteranno le loro flotte del 3,6% all’anno per accogliere una crescita del traffico passeggeri del 5,4% all’anno, il terzo tasso di crescita più alto al mondo.

– Si prevede che i jet a corridoio singolo rappresentino oltre il 70% delle consegne commerciali, con 740 nuovi aerei che supportano principalmente la domanda nazionale e interregionale. Inoltre, si stima che i vettori africani necessitino di 250 nuovi aerei widebody, compresi i modelli passeggeri e freighter, per supportare le rotte a lungo raggio e la crescita del trasporto aereo.

– Si prevede che l’80% delle consegne di jet africani servirà alla crescita della flotta con modelli più sostenibili ed efficienti dal punto di vista del consumo di carburante come il 737, 777X e 787 Dreamliner, con il 20% delle consegne che sostituiranno i vecchi aerei.

– La domanda stimata per il personale dell’aviazione aumenterà a 63.000 nuovi professionisti, inclusi 19.000 piloti, 20.000 tecnici e 24.000 membri dell’equipaggio di cabina.

– Le commercial services opportunities come supply chain, manufacturing, repair and overhaul, sono valutate 235 miliardi di dollari.

(Ufficio Stampa Boeing)