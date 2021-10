Embraer: le consegne nel terzo trimestre 2021

Embraer ha consegnato un totale di 30 jets nel terzo trimestre 2021, di cui nove commercial aircraft e 21 executive jets (14 light e 7 large). Al 30 settembre, il firm order backlog ammontava a 16,8 miliardi di dollari.

Durante il 3Q21, nel segmento dell’aviazione executive, Embraer ha consegnato il suo 1.500° business jet. Il velivolo è un Phenom 300E, best-selling light jet per nove anni consecutivi, che è stato consegnato ad Haute Aviation, una società svizzera specializzata in charter, brokeraggio e gestione di aeromobili.

Nel segmento dell’aviazione commerciale, Embraer ha annunciato la vendita di 16 nuovi E175 a SkyWest, Inc. per operare nel network di Delta Air Lines, in aggiunta ai 71 jet E175 già operati da SkyWest per Delta. L’E175 volerà per Delta in base a un Capacity Purchase Agreement (CPA). Il valore del contratto, incluso nel portafoglio ordini del terzo trimestre di Embraer, è di 798,4 milioni di dollari, in base al prezzo di listino.

Nel segmento Services & Support, Embraer ha firmato diversi contratti nel corso del trimestre. Porter Airlines ha firmato un importante aftermarket support package con Embraer per la flotta di aerei commerciali E2 di Porter, per un massimo di 20 anni. Embraer ha anche firmato un Pool Program agreement con CommutAir, un vettore United Express, per supportare la flotta di jet ERJ 145 della compagnia aerea, e un’estensione per il Pool Program con Cobham, Australia, per supportare i suoi tre E190. Inoltre, in Australia, Embraer ha firmato un services agreement con Alliance Airlines, che fornirà materials support per la flotta di E190 del vettore.

