Embraer consegna il primo Praetor 500 in Canada ad AirSprint

Embraer ha consegnato il primo Praetor 500 in Canada ad AirSprint Private Aviation, Canadian privately held Fractional Jet Ownership company. All’inizio di quest’anno, la società ha convertito due Legacy 450 in Praetor 500 e, con questa aggiunta, AirSprint avrà tre Praetor 500 nella sua flotta e un totale di nove jet Embraer.

“Il Praetor 500 vanta un’impressionante range, il migliore della categoria, ed è in grado di effettuare voli non-stop di 3.340 nm a long-range cruise speed. Presenta anche notevoli runway performance under snowy and wet conditions. L’aereo è una scelta eccellente per AirSprint, per fornire voli non-stop da centinaia di aeroporti coast-to-coast in Canada, con servizi in Nord America, Caraibi, America Centrale, Hawaii ed Europa”, afferma Embraer.

“Siamo lieti che la nostra partnership con AirSprint, iniziata nel 2016, continui a crescere man mano che ampliano la loro flotta. Quando abbiamo completato la prima conversione da Legacy 450 a Praetor 500 all’inizio di quest’anno, sono stati lieti di fornire ai propri clienti l’accesso diretto a più destinazioni. Il Praetor 500 è una scelta eccellente in quanto l’azienda continua a crescere e mantiene gli standard più elevati per tutti i clienti”, ha affermato Michael Amalfitano, Presidente e CEO, Embraer Executive Jets.

“Essere i primi in Canada ad accettare un nuovo Embraer Praetor 500 aiuta a consolidare la nostra posizione di leader del settore”, ha affermato James Elian, Presidente e CEO, AirSprint. “AirSprint ha guidato la Fractional Ownership in Canada. Siamo stati i primi allora, e oltre 20 anni dopo, il nostro team continua a offrire una private aviation experience sopra tutti gli altri. La nostra crescita come azienda è dovuta all’impegno dei nostri Fractional Owners e alle nostre relazioni di lunga data con aziende come Embraer”.

“Il Praetor 500 non solo offre la migliore autonomia e la cabin altitude più bassa della sua categoria, ma è anche il midsize business jet più dirompente e tecnologicamente avanzato al mondo. In termini di tecnologia, è l’unico midsize business jet con full fly-by-wire flight controls and turbulence reduction capability. Dispone inoltre di una true six-foot-tall, flat-floor cabin, wet galley, vacuum lavatory, il tutto con lo spazio per i bagagli migliore della categoria”, conclude Embraer,

L’accettazione da parte di AirSprint del nuovo Praetor 500 rappresenta anche il suo primo brand-new jet con verniciatura ridisegnata. La nuova livrea, elegante e distinta, è una vera applicazione dell’AirSprint brand.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)