Emirates si aggiudica quattro premi ai World Travel Awards 2021

Emirates è stata riconosciuta come compagnia aerea leader del Medio Oriente in quattro categorie chiave ai World Travel Awards 2021: Leading Airline First Class, Leading Airline – Brand, Leading Airline Lounge – Business Class, Leading Airline Rewards Programme per il suo programma Skywards.

“I riconoscimenti di quest’anno sono arrivati sulla scia delle cifre record nelle votazioni mensili da parte dei clienti dell’industria turistica, a dimostrazione di una forte ripresa dei viaggi e del riconoscimento che Emirates ha ricevuto dai viaggiatori per i suoi sforzi costanti nel fornire prodotti e servizi eccezionali durante tutto il viaggio.

Nell’ultimo anno, Emirates ha implementato molte delle sue iniziative digitali per fornire ai clienti un’esperienza di volo sicura e senza interruzioni. Emirates è stata la prima compagnia aerea ad implementare IATA Travel Pass in sei continenti ed entro la fine di questo mese, la soluzione di verifica digitale sarà disponibile per i clienti attraverso il suo network di oltre 120 destinazioni. La compagnia è stata anche un pioniere nella creazione di un’esperienza aeroportuale completamente contactless, a partire dal primo viaggio biometrico completo al mondo, che ora include oltre 30 telecamere biometriche attive nell’hub dell’aeroporto di Dubai, dai banconi di check-in, agli ingressi nelle Lounge di First Class e Business Class e presso gate di imbarco selezionati. Inoltre ha introdotto l’opzione di self check-in e i chioschi di consegna bagagli per tutti i clienti, con sei stazioni nell’area check-in Business e First Class e 24 nell’area check-in Economy Class.

A bordo, a terra o online, Emirates ha sempre investito in ogni aspetto della brand experience e la compagnia ha preso iniziative audaci che catturano l’immaginazione e offrono nuove entusiasmanti esperienze ai suoi clienti”, afferma Emirates.

L’annuale World Travel Awards è un evento prestigioso che riconosce, premia e celebra le organizzazioni nei settori dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità ed è riconosciuto come un segno distintivo dell’eccellenza del settore.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)