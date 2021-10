Scandinavian Airlines si unisce alla piattaforma dati Skywise di Airbus

Scandinavian Airlines ha firmato un contratto di 5 anni con Airbus diventando l’ultimo operatore europeo ad adottare la Airbus Skywise Health Monitoring (SHM) digital solution.

Scandinavian Airlines applicherà la soluzione Skywise Health Monitoring di Airbus all’intera flotta di 78 aeromobili della famiglia A320, A330 e A350.

“Siamo molto lieti di vedere il nostro partner di lunga data Scandinavian Airlines entrare a far parte della famiglia Skywise. Crediamo fermamente che con la continua spinta di Skywise e SAS per soluzioni innovative, vedremo nuovi livelli di produttività ed efficienza. Voglio ringraziare calorosamente SAS per la loro fiducia”, ha affermato Charbel Youzkatli, Head of Airbus Commercial Services Europe.

Skywise Health Monitoring supporterà i dipartimenti di manutenzione e ingegneria di Scandinavian Airlines per identificare, dare priorità, analizzare e gestire gli eventi in servizio. Ciò consente un processo decisionale più rapido e un aircraft on-time dispatch, riducendo al contempo al minimo gli ‘aircraft on ground’ risks, aiutando la compagnia aerea a risparmiare tempo e a ridurre i costi per unscheduled aircraft maintenance.

Adottando Skywise, Scandinavian Airlines integrerà i propri operational, maintenance, and aircraft data nello Skywise cloud, in modo che il vettore possa archiviare, gestire e analizzare selected Airbus data, insieme ai propri dati e ai benchmark globali, senza la necessità di ulteriori investimenti infrastrutturali. Questo valore risultante fornirà nuove informazioni a livello di aeromobile, flotta e compagnia, consentendo al contempo all’operatore di migliorare le proprie operazioni attraverso l’accesso alle competenze OEM e al contesto globale della flotta.

Skywise è un elemento chiave della trasformazione digitale di Airbus. È una enterprise data platform che guida la collaborazione digitale attraverso la aerospace value chain acquisendo informazioni da tutti i processi a monte, inclusi progettazione, ingegneria, produzione e combinandole con i dati in servizio e il supporto per la manutenzione. Skywise sta accelerando la digitalizzazione nel settore dell’aviazione fornendo agli operatori di tutti i settori i dati e le capacità per prendere decisioni operative migliori.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Scandinavian Airlines – Airbus)