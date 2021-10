Vueling: dal 1° dicembre decolla la nuova rotta Roma Fiumicino – Tolosa

Vueling, compagnia aerea del Gruppo IAG (International Airilines Group), annuncia una novità per la stagione invernale. Per la prima volta nella storia della linea spagnola, sarà operativo il collegamento diretto tra Roma Fiumicino e l’aeroporto di Tolosa con 3 frequenze alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Un annuncio importante che conferma l’incremento delle connessioni tra l’Italia e la Francia.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi questo nuovo collegamento”, ha commentato Charlotte Dumesnill, Director of Sales, Distribution and Alliances. “L’obiettivo di Vueling è quello di contribuire a una ritrovata normalità per il settore del trasporto aereo e la scelta di ampliare i nostri collegamenti tra l’Italia e la Francia va proprio in questa direzione. Grazie a questo nuovo collegamento i romani e tutti i nostri passeggeri in partenza da Roma Fiumicino avranno ancora più opportunità di raggiungere non solo Tolosa ma anche le città francesi limitrofe”.

“Accogliamo con piacere questa nuova rotta di Vueling, un vettore rilevante per Roma e sul quale continuiamo a contare per recuperare al più presto e nel miglior modo possibile l’offerta e la connettività aerea pre-covid”, ha commentato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “I segnali di ripresa del mercato, oltre che essere incoraggianti, stanno dando sempre maggiori certezze e auspichiamo che possano sostenere il generale trend di rilancio che si sta delineando”.

La nuova rotta, operativa a partire dal 1° dicembre 2021, si aggiunge alle 7 connessioni da Roma Fiumicino già confermate, per un totale di 33 rotte da e per 12 aeroporti italiani durante la stagione invernale.

Un incremento importante dovuto anche alla recente concessione da parte della Commissione europea di slot aggiuntivi presso l’aeroporto di Parigi Orly. Una decisione che ha permesso a Vueling di ampliare ulteriormente la sua offerta presso il paese francese con 32 nuove rotte.

La compagnia è stata recentemente riconosciuta, per la prima volta nella sua storia, come “Best Low-Cost Airline in Europe 2021”. Questo è l’esito finale della classifica World’s Best Airlines di Skytrax – conosciuta anche come “Oscar dell’industria dell’aviazione” – che ogni anno premia le migliori compagnie aeree al mondo raccogliendo milioni di voti provenienti da passeggeri di tutte le nazionalità.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)