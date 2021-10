British Airways: maggior accesso in Africa grazie al codeshare con Kenya Airways

I clienti di British Airways potranno volare verso più destinazioni in tutta l’Africa, grazie a un nuovo accordo di codeshare con Kenya Airways. I clienti che volano a Nairobi con British Airways saranno in grado di connettersi senza problemi con 20 destinazioni in tutta l’Africa orientale e centrale, tra cui Douala, Zanzibar, Lusaka, Mombasa, Addis Abeba ed Entebbe, oltre a offrire ai clienti più opzioni per raggiungere le famose località turistiche di Mauritius e Seychelles. Nell’accordo di reciprocità, i clienti che volano con Kenya Airways a Londra potranno ora collegarsi con 26 destinazioni nel Regno Unito e in Europa verso cui opera British Airways, tra cui Glasgow, Madrid, Milano, Amsterdam e Francoforte.

British Airways offre attualmente quattro voli a settimana da Londra Heathrow a Nairobi, operati da un Boeing 777 con quattro classi, che offre cabine da World Traveller (economy) fino a First (First class)

Christopher Fordyce, Head of Alliances, British Airways, ha dichiarato: “Dopo 20 mesi difficili con restrizioni di viaggio globali, è fantastico vedere riprendere i viaggi tra il Regno Unito e l’Africa. Siamo davvero lieti di poter offrire ai nostri clienti l’accesso a ancora più destinazioni in tutta la regione grazie al nostro nuovo accordo di codeshare con Kenya Airways, rendendo ancora più facile la pianificazione di quel viaggio in lista dei desideri”.

Julius Thairu, Chief Commercial and Customer Officer di Kenya Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di garantire questo accordo strategico di codeshare con British Airways per fornire ai nostri viaggiatori un viaggio senza interruzioni da e per l’Europa e l’Africa. L’accordo aumenterà le scelte per migliaia di passeggeri e consentirà una connettività fluida verso un numero significativo di nuove destinazioni, in particolare in Africa ed Europa. Sfruttando i nostri punti di forza complementari, questo accordo fornirà anche vantaggi per aiutare la ripresa dei viaggi internazionali e soddisfare la crescente domanda”.

I membri del British Airways Executive Club potranno accumulare Avios e tier points quando volano su rotte idonee in codeshare operate da Kenya Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)