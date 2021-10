Embraer annuncia un Pool Agreement con KLM Cityhopper per la flotta E195-E2

Embraer ha annunciato a MRO Europe, uno dei principali aeronautical maintenance event, un Pool Program agreement con KLM Cityhopper, la filiale regionale di KLM Royal Dutch Airlines. Il contratto include un ampio component support per la flotta E195-E2 della compagnia aerea. Attualmente, il Pool Program di Embraer supporta più di 50 compagnie aeree in tutto il mondo.

La compagnia aerea ha ricevuto il primo E195-E2 dei 25 jet ordinati all’inizio del 2021, con tutti gli E2 coperti da questo contratto. Attualmente, KLM Cityhopper opera già un totale di quattro E195-E2 e una flotta di 49 E-Jets di prima generazione.

“In qualità di operatore con la più grande E-Jet fleet in Europa, KLM Cityhopper ha una vasta esperienza con E-Jets operations and maintenance e standard molto elevati, in particolare per quanto riguarda la disponibilità degli aeromobili. Questo contratto è una grande approvazione da parte di KLM Cityhopper e continua il successo di Embraer nel fornire supporto e servizi completi per i clienti E2″, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services & Support.

Il Pool Program di Embraer è progettato per consentire alle compagnie aeree di ridurre al minimo il loro investimento iniziale su scorte e risorse riparabili di alto valore e di sfruttare l’esperienza tecnica di Embraer e il suo vasto component repair service provider network. I risultati sono risparmi significativi sui costi di riparazione e di inventario, riduzione dello spazio di magazzino richiesto e l’eliminazione virtuale della necessità di risorse necessarie per repair management, fornendo in definitiva livelli di performance garantiti.

“L’E195-E2, l’aereo di nuova generazione di Embraer, è progettato specificamente per ridurre le emissioni e l’impronta acustica. Le credenziali ambientali dell’E2 sono impressionanti. Il basso livello di rumore esterno dell’E2 è già ben al di sotto dei futuri limiti ICAO previsti. Le emissioni di carbonio sono inferiori di quasi il 10% per viaggio e del 31% per posto. In un anno tipico, ogni E195-E2 emetterà 1.500 tonnellate in meno di CO2”, afferma Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)