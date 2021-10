British Airways estende con successo il trial del digital health pass VeriFLY

British Airways ha annunciato che, a seguito del successo del trial del mobile health pass VeriFLY di Daon e della sua successiva implementazione sulla sua rete, ha firmato un accordo a lungo termine con Daon.

La compagnia ha esteso la sua relazione con VeriFLY a seguito del lancio della tecnologia in tutto il suo network, con particolare attenzione agli Stati Uniti in vista della sua apertura ai cittadini britannici ed europei dall’8 novembre. British Airways è sulla buona strada per garantire che l’intera rete di rotte sia coperta dalla funzionalità che consente ai clienti di controllare i documenti prima del viaggio entro la fine dell’anno.

La compagnia aerea ha lavorato a stretto contatto con Daon per rendere il viaggio il più agevole possibile per i suoi clienti. I viaggiatori possono caricare qualsiasi documentazione relativa al Covid-19 richiesta per la loro destinazione, inclusi i registri delle vaccinazioni, i risultati negativi per il Covid-19 e i documenti governativi, direttamente nell’app mobile VeriFLY, in modo che vengano verificati prima del viaggio. Ciò consentirà ai clienti di sapere se hanno soddisfatto i requisiti di ingresso Covid-19 appropriati per la loro destinazione prima di partire per l’aeroporto, evitando qualsiasi incertezza.

Oltre a garantire che un cliente disponga della documentazione corretta per il suo viaggio, British Airways ha ulteriormente sviluppato la tecnologia per consentire ai clienti che utilizzano VeriFLY di effettuare il check-in online su BA.com. Le carte d’imbarco possono essere scaricate prima di arrivare in aeroporto e i clienti che viaggiano con il bagaglio a mano possono passare direttamente ai controlli di sicurezza senza la necessità di recarsi al banco una volta arrivati in aeroporto, aumentando ulteriormente la capacità di viaggiare senza contatto.

La compagnia aerea ha inizialmente iniziato a testare VeriFLY nel febbraio 2021 su rotte selezionate e ha visto oltre 500.000 clienti verificati con successo prima del viaggio. VeriFLY è ora disponibile su tutti i voli verso Nord, Sud e Centro America, Caraibi, Medio Oriente, Sud Africa, Isole Cayman, Egitto e destinazioni europee tra cui Bulgaria, Francia, Croazia, Irlanda e Svizzera, nonché sulla maggior parte dei voli verso il Regno Unito.

British Airways sta lavorando a stretto contatto con Daon per rendere l’esperienza cliente ancora più semplice. Più di recente ha esteso la capacità di leggere i codici QR che appaiono sulla documentazione come il certificato di vaccinazione o l’UK passenger locator form, semplificando la presentazione dei documenti.

Anthony Allcock, Chief Information and Digital Officer, British Airways, ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a lavorare con Daon all’inizio di quest’anno con un semplice obiettivo: rendere il più semplice possibile per i nostri clienti comprendere e conformarsi ai requisiti di ingresso nei diversi paesi quando volano con noi. Da allora abbiamo collaborato con Daon per renderlo ancora più semplice, consentendo ai clienti di sbloccare il check-in online e automatizzare le approvazioni per la documentazione digitale, come i certificati di vaccinazione o il Government’s passenger locator form, contribuendo a ridurre la complessità. Sappiamo che i nostri clienti si affidano a noi durante il loro viaggio e continueremo a garantire che i nostri processi di verifica siano i più avanzati, affidabili e facili da usare, mentre aiutiamo a rimettere in moto il mondo, soprattutto mentre ci prepariamo per la riapertura dei confini degli Stati Uniti l’8 novembre”.

Tom Grissen, CEO di Daon, ha dichiarato: “British Airways e American Airlines sono state le prime compagnie aeree globali a capire veramente di cosa avevano bisogno i loro clienti per affrontare con successo i requisiti di viaggio del governo in continua evoluzione legati al COVID-19. Rendendo disponibile VeriFLY in anticipo, i viaggiatori di British Airways hanno avuto il vantaggio di un’esperienza di viaggio fluida e sicura. Siamo lieti di vedere rafforzata la nostra partnership con British Airways. Altre organizzazioni e compagnie aeree hanno seguito il loro esempio”.

Più clienti che viaggiano con un riferimento di prenotazione possono utilizzare uno smartphone per caricare tutta la documentazione. La compagnia aerea sta anche lavorando a stretto contatto con altre compagnie aeree sul ruolo che VeriFLY svolge nei viaggi multisettoriali.

Tutti i dati caricati su VeriFLY o tramite www.ba.com non vengono conservati da nessuna delle due organizzazioni e vengono eliminati dopo il viaggio, a meno che un governo non richieda la conservazione temporanea di informazioni specifiche per l’attestazione o il tracciamento dei contatti, nel qual caso saranno salvaguardate per un periodo limitato, rigorosamente in linea con le leggi GDPR.

Per tutti gli altri paesi in cui vola British Airways, i clienti possono verificare i propri documenti COVID-19 tramite ‘Manage My Booking’ su ba.com e una volta verificati, potranno effettuare il check-in online. Le destinazioni includono Hong Kong, Nigeria, Ghana, Singapore, India, Maldive e Pakistan, oltre a alcune destinazioni europee.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: British Airways)