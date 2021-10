News Brevi – 23.10.2021

EASYJET APRE LA SUA PRIMA AIRPORT LOUNGE A LONDON GATWICK AIRPORT – easyJet ha annunciato che ha aperto la sua prima lounge aeroportuale in collaborazione con No1 Lounges al North Terminal di London Gatwick Airport, dove easyJet è la più grande compagnia aerea. Inaugurata il 21 ottobre, la nuova lounge può essere prenotata in anticipo tramite la partnership esclusiva di easyJet con Holiday Extras, all’indirizzo https://parking.easyjet.com/easyjet-lounges.html, oppure i clienti possono semplicemente prenotarla il giorno del viaggio. È disponibile una gamma di pacchetti da una, due e tre ore con prezzi a partire da £18,50. The Gateway offrirà ai passeggeri spazi confortevoli per mangiare, bere, lavorare prima del volo. Darà ai clienti una scelta di menu caldi e freddi complementari con una selezione di piatti invitanti, preparati al momento e serviti ai loro tavoli, insieme a una gamma di contorni self-service e bevande calde e fredde. Piatti d’autore ispirati alla destinazione, che cambiano ogni trimestre, saranno offerti a coloro che desiderano ottenere quel gusto autentico dell’Europa prima di decollare, così come la lista di cocktail d’autore della lounge. Spazio ideale per il lavoro, il relax o l’intrattenimento, The Gateway mette a disposizione Wi-Fi gratuito e aree di lavoro con comode colonnine di ricarica; una scelta di sale da pranzo e lounge soft-seating per rilassarsi con rinfreschi, nonché aree che le famiglie possono esplorare, tra cui sala TV e sala giochi. Il lancio arriva quando la compagnia aerea riferisce che i viaggi d’affari stanno tornando. Rachael Smith, Commercial Proposition & Innovation Director for easyJet, ha commentato: “Siamo lieti di lanciare la nostra prima lounge aeroportuale in collaborazione con No1 Lounges per servire i passeggeri a Londra Gatwick, dove siamo orgogliosi di essere la più grande compagnia aerea. Siamo sempre alla ricerca di opportunità per offrire ai viaggiatori una scelta più ampia e un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi siamo orgogliosi che The Gateway sarà in grado di offrire qualcosa per tutti, sia che si tratti di tutto l’essenziale per uno spazio di lavoro, un luogo confortevole per rilassarsi prima di partire o per intrattenere la famiglia”. Shaun Weston, Managing Director of No1 Lounges, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare questo nuovo concetto di lounge a Gatwick Airport in collaborazione con easyJet. The Gateway è la destinazione al Gatwick North Terminal per godersi un’esperienza pre-volo rilassata. Questo nuovo concetto di lounge sarà per noi la prima opportunità di sviluppare un nuovo segmento di mercato in collaborazione con easyJet”. Jonathan Pollard, Chief Commercial Officer, Gatwick Airport, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto alla lounge easyJet e No1, The Gateway, nel nostro North Terminal. Essendo la più grande compagnia aerea a Gatwick, è fantastico che easyJet abbia uno spazio dedicato a tutti i passeggeri per rilassarsi prima del volo, sia che viaggino per affari, per piacere o con la famiglia”. Tutti i passeggeri che viaggiano attraverso il London Gatwick Airport North Terminal possono prenotare per utilizzare la lounge indipendentemente dalla compagnia aerea o dalla classe del biglietto di viaggio. Possono anche arrivare senza prenotazione e presentare la carta d’imbarco easyJet all’ingresso nella lounge. easyJet è la più grande compagnia aerea a Gatwick, che è la sua base più grande, ospitando 71 aeromobili easyJet che servono oltre 120 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente. easyJet ha trasportato circa 19 milioni di passeggeri attraverso l’aeroporto nel 2019 su 121 rotte tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

DELTA SI UNISCE AL DRAWDOWN GEORGIA BUSINESS COMPACT – Delta Air Lines sta continuando il suo impegno come leader della sostenibilità nel suo stato d’origine, unendosi a una coalizione di aziende della Georgia impegnate a sviluppare una transizione giusta, competitiva e sostenibile verso net-zero emissions entro il 2050. Il Drawdown Georgia Business Compact è un’iniziativa collaborativa del Ray C. Anderson Center for Sustainable Business del Georgia Tech Scheller College of Business. “Siamo orgogliosi di essere la prima carbon-neutral airline su base globale e siamo molto concentrati su come ridurre le nostre emissioni”, ha affermato Amelia DeLuca, Delta’s Managing Director of Sustainability. “Non vediamo l’ora di collaborare con altre aziende locali per apprendere e collaborare sulle migliori pratiche per raggiungere i nostri net-zero emissions goals”.

AIR CANADA: ULTERIORE RICONOSCIMENTO COME DATORE DI LAVORO – Air Canada è stata ulteriormente riconosciuta da Achievers come una delle ‘Elite 8’ companies nell’ambito dei 2021 Achievers 50 Most Engaged Workplaces® Awards, che celebrano i primi 50 datori di lavoro che mettono l’impegno, l’allineamento e il riconoscimento al centro dell’esperienza dei dipendenti. Questo ultimo premio segue un altro riconoscimento per la compagnia aerea, che è stata recentemente nominata come uno dei 50 Most Engaged Workplaces per il quinto anno consecutivo, per il suo impegno nel coinvolgimento dei dipendenti. “Siamo entusiasti che Achievers abbia nominato Air Canada una delle prime otto organizzazioni quest’anno. Sono particolarmente orgoglioso che negli ultimi 18 mesi di COVID-19 e la sua grave interruzione del nostro settore, così tanti dei nostri dipendenti si sono offerti volontari per aiutare le loro comunità. Altri dipendenti, insieme alla Air Canada Foundation, hanno avviato uno sforzo di salvataggio alimentare in tutto il Canada. L’approccio e la cultura “win as one” supportano la nostra priorità aziendale e la convinzione che una forza lavoro resiliente e coinvolta sia importante per la nostra ripresa in corso, oltre ad essere un vantaggio competitivo quando reclutiamo le persone più brillanti e migliori per entrare a far parte della nostra organizzazione”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs, Air Canada.